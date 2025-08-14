RU

Дрон ударил по зданию правительства Белгородской области РФ (видео)

Фото: дрон ударил по зданию правительства Белгородской области РФ (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Ударный беспилотник атаковал правительство Белгородской области РФ сегодня утром, 14 августа. Повреждения получил фасад и окна многоэтажного административного здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.

"Беспилотник сейчас ударил по зданию правительства. Небольшие разрушения, все поправим", - сообщил Гладков.

 

Удары дронов по РФ

В последние месяцы значительно возросло количество ударов беспилотников по российским промышленным и военным объектам. Так, утром 13 августа россияне пожаловались, что НПЗ в Славянске-на-Кубани подвергся атаке беспилотников.

В тот же день, 13 августа, Белгород атаковал неизвестный беспилотник. Вероятно, "прилет" был по вертолетной площадке российских войск. В результате удара возник большой пожар.

Кроме того, 10 августа в результате спецоперации Главного управления разведки Украины был атакован нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Данный НПЗ расположен в российской Республике Коми в более чем 2 тысячах километров от Украины.

Также ранее неизвестные дроны атаковали Саратовскую область РФ. Россияне пожаловались на взрывы и пожар в областном центре в районе НПЗ.

