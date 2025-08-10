ua en ru
Невідомі дрони атакували Саратов: виникла пожежа в районі НПЗ

Неділя 10 серпня 2025 03:51
Фото: росіяни публікують кадри з пожежею в районі місцевого НПЗ у Саратові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 10 серпня невідомі дрони атакували Саратовську область РФ. Росіяни поскаржилися на вибухи і пожежу в обласному центрі в районі НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними SHOT, цієї ночі над Саратовим та Енгельсом прогриміла серія вибухів, а саме - близько 8. Росіяни стверджують, що нібито працювала ППО, а також було видно спалахи в небі.

За словами жителів, після атаки над одним із районів було видно дим. Тим часом паралельно в соцмережах з'являлися кадри з пожежею, і як стверджується, вогонь зафіксовано в районі НПЗ.

Напередодні вибухів в аеропорту Саратова ввели тимчасові обмеження на приймання і випуск літаків.

Крім того, губернатор регіону Роман Бусаргін заявив про загрозу атаки дронів. Він попереджав, що в місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення.

Також зазначимо, що російські пабліки писали про звуки вибухів щонайменше у Воронежі та Липецьку, однак подробиць поки що немає.

Обстріли Росії

Нагадаємо, що в ніч на 7 серпня під атакою невідомих дронів опинився Краснодарський край Росії. Тоді росіяни скаржилися на атаку НПЗ і військової частини в регіоні.

Вранці в Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили, що Сили оборони України вразили Афіпський нафтопереробний завод. В результаті попадання дронів горіла технологічна установка з переробки газу і газового конденсату.

Також в Генштабі уточнили, що були атаковані ряд інших важливих об'єктів.

