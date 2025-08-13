У Бєлгороді "приліт" дрона: метою міг бути вертолітний майданчик (фото)
Бєлгород атакував невідомий безпілотник. Ймовірно, "приліт" був по вертолітному майданчику російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA в Telegram.
За інформацією видання, над Бєлгородом після атаки дрона здіймається чорний дим.
Фото: ймовірне місце "прильоту" в Бєлгороді (t.me/belpepel)
У мережі вже з'явилася інформація, що уражено вертолітний майданчик. Але самих вертольотів там немає - цей майданчик уже атакували раніше і вертольоти звідти перекинули.
ASTRA припускає, що після атаки на місці можуть горіти паливно-мастильні матеріали.
Варто зауважити, що офіційної інформації про атаку поки немає.
При цьому близько 12:20 губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков поскаржився, що "дрон ЗСУ" нібито вдарив по приватному будинку в Бєлгороді.
Атака дронів на Бєлгород
Нагадаємо, 16 липня Бєлгород також атакували невідомі дрони. Гладков після удару запевняв, що одна людина загинула, а ще шестеро - поранені.
В Україні таку атаку дронів на Бєлгород не коментували.
До слова, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Україна поверне назви українського походження іноземним топонімам. Зокрема, Бєлгород називатимуть Білгородом.