У Бєлгороді "приліт" дрона: метою міг бути вертолітний майданчик (фото)

Бєлгород, Середа 13 серпня 2025 16:22
У Бєлгороді "приліт" дрона: метою міг бути вертолітний майданчик (фото) Фото: у Бєлгороді був "приліт" (t.me/astrapress)
Автор: Іван Носальський

Бєлгород атакував невідомий безпілотник. Ймовірно, "приліт" був по вертолітному майданчику російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA в Telegram.

За інформацією видання, над Бєлгородом після атаки дрона здіймається чорний дим.

У Бєлгороді &quot;приліт&quot; дрона: метою міг бути вертолітний майданчик (фото)Фото: ймовірне місце "прильоту" в Бєлгороді (t.me/belpepel)

У мережі вже з'явилася інформація, що уражено вертолітний майданчик. Але самих вертольотів там немає - цей майданчик уже атакували раніше і вертольоти звідти перекинули.

ASTRA припускає, що після атаки на місці можуть горіти паливно-мастильні матеріали.

Варто зауважити, що офіційної інформації про атаку поки немає.

При цьому близько 12:20 губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков поскаржився, що "дрон ЗСУ" нібито вдарив по приватному будинку в Бєлгороді.

Атака дронів на Бєлгород

Нагадаємо, 16 липня Бєлгород також атакували невідомі дрони. Гладков після удару запевняв, що одна людина загинула, а ще шестеро - поранені.

В Україні таку атаку дронів на Бєлгород не коментували.

До слова, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Україна поверне назви українського походження іноземним топонімам. Зокрема, Бєлгород називатимуть Білгородом.

