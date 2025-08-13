У Росії заявили про атаку дронів на НПЗ у Слов’янську-на-Кубані

У вранці, 13 серпня, росіяни поскаржились, що НПЗ у Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край) зазнав атаки безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними російських ЗМІ, на території підприємства впали уламки дрона, внаслідок чого загорівся фургон "Газель".

Місцеві моніторингові канали раніше інформували про роботу систем ППО в районі міста.

У місті розташований нафтопереробний завод "Слов'янськ ЕКО".

Як пишуть, постраждалих немає, пожежу локалізовано. Невідомі безпілотники атакували цей НПЗ уже кілька разів за останні півтора року.

Напередодні вночі повідомлялося про спробу удару по нафтопереробному заводу у Волгограді.

За попередньою інформацією, атака також була здійснена з використанням дронів.