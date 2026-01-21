ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Дрон РФ вдарив по одному з районів Харкова

Харків, Середа 21 січня 2026 14:24
UA EN RU
Дрон РФ вдарив по одному з районів Харкова Ілюстративне фото: росіяни дроном вдарили по Харкову (facebook.com DSNSCV)
Автор: Наталія Кава

Вдень середи, 21 січня, російський дрон завдав удару по одному з районів Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

"Маємо падіння бойового ворожого дрону у Слобідському районі. Наслідки уточнюються", - повідомив Терехов.

Станом на 14:20 про постраждалих чи жертв не повідомлялось.

Удари РФ по Харкову та області

Упродовж останніх днів російська армія неодноразово атакувала Харків, застосовуючи ракети та керовані авіабомби. Під час цього обстрілу значних пошкоджень зазнала критична інфраструктура міста.

Нещодавно внаслідок удару російського дрона в Слобідському районі міста поранення отримала неповнолітня дівчина.

У суботу, 17 січня, російські війська вкотре завдали ударів по місту. За попередніми даними, зафіксовано щонайменше два влучання.

Того ж дня з 14:10 до 14:30 противник обстріляв Харків із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Міський голова Ігор Терехов повідомив, що удар припав по об’єкту критичної інфраструктури, який забезпечує місто електро- та теплопостачанням. Об’єкт зазнав суттєвих руйнувань.

Раніше, 13 січня, російський ударний безпілотник влучив у дитячий санаторій у Шевченківському районі, що призвело до пожежі. Того ж дня війська РФ обстріляли передмістя Харкова - загинули двоє людей, ще кілька осіб зазнали поранень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Атака дронів
Новини
Київ майже на 60% без електрики, 4000 будинків досі без тепла, - Зеленський
Київ майже на 60% без електрики, 4000 будинків досі без тепла, - Зеленський
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка