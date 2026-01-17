Росіяни вдруге за день атакували Харків: під ударом знову критична інфраструктура

У суботу ввечері, 17 січня, російські окупанти вчергове завдали удар по Харкову. Наразі відомо, що влучання сталося щонайменше у двох місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Пізніше, о 19:11, Терехов написав, що стався ще один приліт у Слобідському районі. На цей раз безпілотний літальний апарат типу "Молнія" вдарив по об'єкту критичної інфраструктури. Наслідки наразі з'ясовуються.

"Зафіксовано влучання ворожого дрону "Молнія" у нежитлову будівлю Слобідського району. Наразі - без загиблих та постраждалих", - йшлося у повідомленні о 18:41.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків, застосовуючи для своїх ударів дрони, ракети, авіабомби і не тільки.

Зокрема, сьогодні вдень у місті теж були чутні вибухи. Пізніше в прокуратурі повідомили, що за попередньою інформацією, в період з 14:10 до 14:30 ворог атакував Харків з РСЗВ "Торнадо-С".

Як уточнював Терехов, росіяни били по об'єкту критичної інфраструктури. Йшлося про обстріл системи, яка забезпечує місто світлом і теплом. За словами мера, об'єкт має значні пошкодження.

"З кожним таким обстрілом централізоване постачання тепла та електроенергії стає все складнішим. Тому що енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви - не нескінченні, навантаження - пікове, а будь-яке нове пошкодження відразу "з'їдає" можливості для стабілізації", - повідомив він.