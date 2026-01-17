ua en ru
Росіяни вдруге за день атакували Харків: під ударом знову критична інфраструктура

Субота 17 січня 2026 19:43
Росіяни вдруге за день атакували Харків: під ударом знову критична інфраструктура Фото: наслідки атаки уточнюються (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу ввечері, 17 січня, російські окупанти вчергове завдали удар по Харкову. Наразі відомо, що влучання сталося щонайменше у двох місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Зафіксовано влучання ворожого дрону "Молнія" у нежитлову будівлю Слобідського району. Наразі - без загиблих та постраждалих", - йшлося у повідомленні о 18:41.

Пізніше, о 19:11, Терехов написав, що стався ще один приліт у Слобідському районі. На цей раз безпілотний літальний апарат типу "Молнія" вдарив по об'єкту критичної інфраструктури. Наслідки наразі з'ясовуються.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків, застосовуючи для своїх ударів дрони, ракети, авіабомби і не тільки.

Зокрема, сьогодні вдень у місті теж були чутні вибухи. Пізніше в прокуратурі повідомили, що за попередньою інформацією, в період з 14:10 до 14:30 ворог атакував Харків з РСЗВ "Торнадо-С".

Як уточнював Терехов, росіяни били по об'єкту критичної інфраструктури. Йшлося про обстріл системи, яка забезпечує місто світлом і теплом. За словами мера, об'єкт має значні пошкодження.

"З кожним таким обстрілом централізоване постачання тепла та електроенергії стає все складнішим. Тому що енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви - не нескінченні, навантаження - пікове, а будь-яке нове пошкодження відразу "з'їдає" можливості для стабілізації", - повідомив він.

