Дрон РФ ударил по одному из районов Харькова

Харьков, Среда 21 января 2026 14:24
Иллюстративное фото: россияне дроном ударили по Харькову (facebook.com DSNSCV)
Автор: Наталья Кава

Днем среды, 21 января, российский дрон нанес удар по одному из районов Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

"Есть падение боевого вражеского дрона в Слободском районе. Последствия уточняются", - сообщил Терехов.

По состоянию на 14:20 о пострадавших или жертвах не сообщалось.

Удары РФ по Харькову и области

В течение последних дней российская армия неоднократно атаковала Харьков, применяя ракеты и управляемые авиабомбы. Во время этого обстрела значительные повреждения получила критическая инфраструктура города.

Недавно в результате удара российского дрона в Слободском районе города ранения получила несовершеннолетняя девушка.

В субботу, 17 января, российские войска в очередной раз нанесли удары по городу. По предварительным данным, зафиксировано по меньшей мере два попадания.

В тот же день с 14:10 до 14:30 противник обстрелял Харьков из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Городской голова Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, который обеспечивает город электро- и теплоснабжением. Объект получил существенные разрушения.

Ранее, 13 января, российский ударный беспилотник попал в детский санаторий в Шевченковском районе, что привело к пожару. В тот же день войска РФ обстреляли пригород Харькова - погибли два человека, еще несколько человек получили ранения.

