Дрон РФ атаковал пассажирский поезд в Сумской области: "Укрзализныця" меняет расписание

23:30 14.03.2026 Сб
2 мин
После атаки дрона на пассажирский поезд в Сумской области УЗ изменила графики движения части поездов
aimg Антон Корж
Дрон РФ атаковал пассажирский поезд в Сумской области: "Укрзализныця" меняет расписание

В Сумской области вражеский беспилотник попал в пассажирский поезд. Из-за этого в расписание движения ряда поездов были внесены изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныця - пригородные поезда".

Удар БпЛА пришелся на поезд сообщением Смородино - Ворожба. Вражеский дрон попал в хвостовой тепловоз. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.

Мониторинговая команда "Укрзализныци" сработала оперативно: людей вовремя эвакуировали, а локомотивную бригаду отцепили от поврежденного локомотива.

Из-за атаки железнодорожникам пришлось внести срочные изменения в график движения пригородных поездов:

  • Маршрут поезда №6011/6012 Кириковка - Ворожба ограничен до остановки 68 км.
  • Поезд №6016 Ворожба - Боромля сегодня не выйдет в рейс.

Также отменен ряд рейсов на ближайшие дни. 15 марта не будут курсировать поезда:

  • №7008 Тростянец-Смородино - Люботин;
  • №6261/6262 Люботин - Лебединская;
  • №6267 Лебединская - Сумы;
  • №6019 Сумы - Ворожба.

На 16 марта отменен рейс №6012/6011 сообщением Ворожба - Тростянец-Смородино.

В "Укрзализныце" призывают граждан быть внимательными, следить за объявлениями на вокзалах и неуклонно следовать указаниям железнодорожников для собственной безопасности.

Фото: ГСЧС Украины

Отметим, что ранее российские войска ночью 14 марта нанесли удар дроном по пригородному поезду в Харьковской области. Пострадали машинист и его помощник.

Утром 8 марта оккупанты ударным беспилотником атаковали пассажирский поезд Киев-Сумы. К счастью, тогда обошлось без пострадавших. А 2 марта в Криворожском районе Днепропетровской области российский беспилотник нанес удар по вагону пригородного поезда, который находился в движении. Есть погибший, десять пассажиров получили ранения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Украина показала представителям десятков стран материалы о последствиях атаки на "Дружбу"
