ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Дрон ледь не влучив у АЕС в Еміратах й в МАГАТЕ попередили про наслідки

04:45 20.05.2026 Ср
2 хв
Влада ОАЕ стверджує, що дрони запустив Тегеран і вони летіли з території Ірану
aimg Пилип Бойко
Дрон ледь не влучив у АЕС в Еміратах й в МАГАТЕ попередили про наслідки Фото: очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Об’єднані Арабські Емірати зазнали масованої атаки дронів-камікадзе, один із яких поцілив у об’єкт на території атомної електростанції. Міжнародні експерти застерігають, що подібні інциденти можуть спровокувати масштабну ядерну катастрофу в усьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Читайте також: Біля українських АЕС за два дні пролетіло понад 160 дронів, - МАГАТЕ

Протягом останніх 48 годин з території Іраку було запущено шість безпілотників, стверджується у матеріалі. Ціллю стала атомна електростанція Барака - перша комерційна АЕС в арабському світі.

Військові ОАЕ відбили напад й знищили майже всі БпЛА. Проте один дрон зміг прорватися крізь щит ППО й упав біля важливого об'єкта на території АЕС.

За даними Міністерства оборони Еміратів, безпілотник влучив у електрогенератор. Це сталося за межами внутрішнього периметра заводу й критичні вузли не постраждали.

Посадовці Еміратів назвали подію "терористичною атакою" і зазначили, що країна залишає за собою право на відповідь.

Наслідки та реакція регуляторів

Сама АЕС не зазнала пошкоджень й радіаційний фон у нормі - викидів не зафіксовано. Федеральне управління ядерного регулювання ОАЕ оперативно перевірило всі системи. Наразі об'єкт перебуває під посиленою охороною.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що наслідки подібних атак можуть призвести до катастрофи.

За його словами, пряме влучання ракети чи дрона призведе до "дуже високого викиду радіоактивності". Водночас пошкодження ліній живлення загрожує зупинкою систем охолодження, що може спровокувати плавлення активних зон реакторів.

Яка ситуація навколо Ірану

США все ще сподіваються отримати збагачений уран від Ірану. Тегеран запропонував передати понад 400 кг урану на зберігання до Росії, але у Вашингтоні на це не згодні.

"Наразі ми не плануємо, щоб Росія отримала збагачений іранський уран. Ми ніколи цього не планували", - заявив Венс.

Своєю чергою Іран офіційно виклав свої умови для укладення миру зі США. Серед іншого там є пункт про виплату компенсації з боку США Тегерану.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Об'єднані Арабські Емірати МАГАТЕ
Новини
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Аналітика
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі