Дрон ледь не влучив у АЕС в Еміратах й в МАГАТЕ попередили про наслідки

Об’єднані Арабські Емірати зазнали масованої атаки дронів-камікадзе, один із яких поцілив у об’єкт на території атомної електростанції. Міжнародні експерти застерігають, що подібні інциденти можуть спровокувати масштабну ядерну катастрофу в усьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

За його словами, пряме влучання ракети чи дрона призведе до "дуже високого викиду радіоактивності". Водночас пошкодження ліній живлення загрожує зупинкою систем охолодження, що може спровокувати плавлення активних зон реакторів.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що наслідки подібних атак можуть призвести до катастрофи.

Сама АЕС не зазнала пошкоджень й радіаційний фон у нормі - викидів не зафіксовано. Федеральне управління ядерного регулювання ОАЕ оперативно перевірило всі системи. Наразі об'єкт перебуває під посиленою охороною.

Посадовці Еміратів назвали подію "терористичною атакою" і зазначили, що країна залишає за собою право на відповідь.

За даними Міністерства оборони Еміратів, безпілотник влучив у електрогенератор. Це сталося за межами внутрішнього периметра заводу й критичні вузли не постраждали.

Військові ОАЕ відбили напад й знищили майже всі БпЛА. Проте один дрон зміг прорватися крізь щит ППО й упав біля важливого об'єкта на території АЕС.

Протягом останніх 48 годин з території Іраку було запущено шість безпілотників, стверджується у матеріалі. Ціллю стала атомна електростанція Барака - перша комерційна АЕС в арабському світі.

Яка ситуація навколо Ірану

США все ще сподіваються отримати збагачений уран від Ірану. Тегеран запропонував передати понад 400 кг урану на зберігання до Росії, але у Вашингтоні на це не згодні.

"Наразі ми не плануємо, щоб Росія отримала збагачений іранський уран. Ми ніколи цього не планували", - заявив Венс.

Своєю чергою Іран офіційно виклав свої умови для укладення миру зі США. Серед іншого там є пункт про виплату компенсації з боку США Тегерану.