Біля українських АЕС за два дні пролетіло понад 160 дронів, - МАГАТЕ

Під час масованої російської атаки 13-14 травня над Південноукраїнською, Рівненською та Чорнобильською атомними електростанціями зафіксували понад 160 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МАГАТЕ .

"МАГАТЕ отримало інформацію про значне зростання активності безпілотників поблизу українських АЕС цього тижня", - сказано у заяві.

Агентство зазначає, що повідомлень щодо прямого впливу на ядерну безпеку на цих об’єктах не надходило.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив глибоку стурбованість та наголосив на необхідності повного дотримання основних принципів забезпечення ядерної безпеки та фізичної охорони під час конфлікту.

Масований удар по Україні

Нагадаємо, 13-14 травня Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів. Загалом ворог використав 1567 дронів і 56 ракет. Відсоток збиття безпілотників склав 94%, а ракет - 73%.

В ніч на сьогодні російські окупанти випустили по Україні 56 ракет та 675 безпілотників. Зафіксовані руйнування у Києві та Київській області, а також низці інших регіонів України.

У столиці станом на зараз відомо про 12 загиблих і 57 постраждалих. Щонайменше 20 людей досі вважаються зниклими безвісти.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, ця атака була однією із найбільших за весь період повномасштабної війни. Він зауважив, що Росія застосувала фактично весь арсенал наявних засобів повітряного нападу.