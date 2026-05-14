Головна » Новини » Війна в Україні

Біля українських АЕС за два дні пролетіло понад 160 дронів, - МАГАТЕ

20:57 14.05.2026 Чт
2 хв
Чи був прямий вплив на ядерну безпеку?
aimg Валерій Ульяненко
Біля українських АЕС за два дні пролетіло понад 160 дронів, - МАГАТЕ Фото: Рафаель Гроссі (Getty Images)
Під час масованої російської атаки 13-14 травня над Південноукраїнською, Рівненською та Чорнобильською атомними електростанціями зафіксували понад 160 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МАГАТЕ.

"МАГАТЕ отримало інформацію про значне зростання активності безпілотників поблизу українських АЕС цього тижня", - сказано у заяві.

Агентство зазначає, що повідомлень щодо прямого впливу на ядерну безпеку на цих об’єктах не надходило.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив глибоку стурбованість та наголосив на необхідності повного дотримання основних принципів забезпечення ядерної безпеки та фізичної охорони під час конфлікту.

Масований удар по Україні

Нагадаємо, 13-14 травня Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів. Загалом ворог використав 1567 дронів і 56 ракет. Відсоток збиття безпілотників склав 94%, а ракет - 73%.

В ніч на сьогодні російські окупанти випустили по Україні 56 ракет та 675 безпілотників. Зафіксовані руйнування у Києві та Київській області, а також низці інших регіонів України.

У столиці станом на зараз відомо про 12 загиблих і 57 постраждалих. Щонайменше 20 людей досі вважаються зниклими безвісти.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, ця атака була однією із найбільших за весь період повномасштабної війни. Він зауважив, що Росія застосувала фактично весь арсенал наявних засобів повітряного нападу.

Пізніше міноборони РФ вигадало цинічне виправдання тривалій комбінованій атаці по Україні. У російському відомстві заявили, що нібито завдали "удару возмєздія".

Детальніше про наслідки нічної масованої атаки по Україні - у матеріалі РБК-Україна.

Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоров, кореспондент РБК-Україна