Дрон едва не попал в АЭС в Эмиратах и в МАГАТЭ предупредили о последствиях

04:45 20.05.2026 Ср
2 мин
Власти ОАЭ утверждают, что дроны запустил Тегеран и они летели с территории Ирана
aimg Филипп Бойко
Дрон едва не попал в АЭС в Эмиратах и в МАГАТЭ предупредили о последствиях Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Объединенные Арабские Эмираты подверглись массированной атаке дронов-камикадзе, один из которых попал в объект на территории атомной электростанции. Международные эксперты предостерегают, что подобные инциденты могут спровоцировать масштабную ядерную катастрофу во всем регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

В течение последних 48 часов с территории Ирака было запущено шесть беспилотников, утверждается в материале. Целью стала атомная электростанция Барака - первая коммерческая АЭС в арабском мире.

Военные ОАЭ отбили нападение и уничтожили почти все БпЛА. Однако один дрон смог прорваться сквозь щит ПВО и упал возле важного объекта на территории АЭС.

По данным Министерства обороны Эмиратов, беспилотник попал в генератор. Это произошло за пределами внутреннего периметра завода и критические узлы не пострадали.

Чиновники Эмиратов назвали произошедшее "террористической атакой" и отметили, что страна оставляет за собой право на ответ.

Последствия и реакция регуляторов

Сама АЭС не получила повреждений и радиационный фон в норме - выбросов не зафиксировано. Федеральное управление ядерного регулирования ОАЭ оперативно проверило все системы. Сейчас объект находится под усиленной охраной.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что последствия подобных атак могут привести к катастрофе.

По его словам, прямое попадание ракеты или дрона приведет к "очень высокому выбросу радиоактивности". В то же время повреждение линий питания грозит остановкой систем охлаждения, что может спровоцировать плавление активных зон реакторов.

Какова ситуация вокруг Ирана

США все еще надеются получить обогащенный уран от Ирана. Тегеран предложил передать более 400 кг урана на хранение в Россию, но в Вашингтоне на это не согласны.

"Сейчас мы не планируем, чтобы Россия получила обогащенный иранский уран. Мы никогда этого не планировали", - заявил Вэнс.

В свою очередь Иран официально изложил свои условия для заключения мира с США. Среди прочего там есть пункт о выплате компенсации со стороны США Тегерану.

Иран Объединенные Арабские Эмираты МАГАТЭ
