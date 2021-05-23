В ДР Конго произошло мощное извержение вулкана, эвакуируют население

В Демократической Республике Конго произошло мощное извержение вулкана Ньирагонго. Он находится рядом с крупным городом Гома,
Население города составляет 1,5 млн человек. Одной из особенностей вулкана Ньирагонго является очень быстро распространяющаяся лава.
Причина сверхтекучести лавы состоит в особом химическом составе. Вулканические потоки могут распространяться со склонов вулкана со скоростью до 96 км/ч.
Ньирагонго, как действующий вулкан, является частью рифта Альбертин, его высота составляет 3 470 метров. Его извержения часто наносят ущерб местному населению и близлежащим городам. Самые большие потери за историю наблюдения составили 600 человек, это произошло в 1977 году.
В прошлый раз извержение Ньирагонго произошло в 2016 году.
Напомним, в Российской Федерации на Камчатке ранее извергался вулкан Ключевская Сопка. Извержение вулкана началось еще 4 марта.
Кроме того, воздушное пространство на Сицилии было заблокировано из-за очередного извержения вулкана Этна. Облако от извержения достигло высоты в девять километров.
Ранее сообщалось, что в начале марта в Гватемале начал извержение вулкан Пакая. Пепел был выброшен на высоту до 500 метров.
Кроме того, 2 марта на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания.