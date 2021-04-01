Вулкан Этна снова активизировался и заблокировал воздушное пространство на Сицилии

Воздушное пространство на Сицилии было заблокировано из-за очередного извержения вулкана Этна . Облако от извержения достигла высоты в девять километров.

Об этом сообщает Palermo.repubblica.it со ссылкой на управляющую компанию Sac.

"Через активного извержения Этны сейчас воздушное пространство заблокировано для движения. Таким образом, и ни один самолет, значит, не сможет осуществить посадку или взлет", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине января один из кратеров Этны начал извергать лаву.

В феврале вулкан Этна снова проснулся. Извержение началось 16 февраля, из-за чего тогда тоже пришлось остановить работу международного аэропорта Катании.

В начале марта вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания. Вулкан также выбросил в небо так называемые "вулканические бомбы", то есть крупные капли лавы, а в нескольких южных от Этна городах и поселках, среди которых, Николоси, Трекастагни, Аки Санантонио и Сан Грегорио, были найдены небольшие части вулканического камня.

Вулканические камни повредили автомобили в населенных пунктах вблизи вулкана Этна, а выброшенный во время извержения пепел осложнил движение по ряду автомобильных дорог.