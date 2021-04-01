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Вулкан Этна снова активизировался и заблокировал воздушное пространство на Сицилии

Новина українською → Италия, Четверг 01 апреля 2021 12:51
Вулкан Этна снова активизировался и заблокировал воздушное пространство на Сицилии Фото: вулкан Этна снова активизировался (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Воздушное пространство на Сицилии было заблокировано из-за очередного извержения вулкана Этна. Облако от извержения достигла высоты в девять километров.

Об этом сообщает Palermo.repubblica.it со ссылкой на управляющую компанию Sac.

Отмечается, что международный аэропорт Катании продолжает функционировать, но рейсы приостановлены.

"Через активного извержения Этны сейчас воздушное пространство заблокировано для движения. Таким образом, и ни один самолет, значит, не сможет осуществить посадку или взлет", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине января один из кратеров Этны начал извергать лаву.

В феврале вулкан Этна снова проснулся. Извержение началось 16 февраля, из-за чего тогда тоже пришлось остановить работу международного аэропорта Катании.

В начале марта вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания. Вулкан также выбросил в небо так называемые "вулканические бомбы", то есть крупные капли лавы, а в нескольких южных от Этна городах и поселках, среди которых, Николоси, Трекастагни, Аки Санантонио и Сан Грегорио, были найдены небольшие части вулканического камня.

Вулканические камни повредили автомобили в населенных пунктах вблизи вулкана Этна, а выброшенный во время извержения пепел осложнил движение по ряду автомобильных дорог.

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