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На Камчатке извергается вулкан Ключевская Сопка

Новина українською → Камчатка, Вторник 09 марта 2021 19:45
На Камчатке извергается вулкан Ключевская Сопка Фото: Ключевська Сопка (wikipedia org)
Автор: РБК-Украина

В Российской Федерации на Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская Сопка. Извержение вулкана началось еще 4 марта.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, извержение вулкана может привести к размытию дороги между поселками Ключи и Козыревск, а также нарушить экологический баланс рек, находящихся по близости.

При этом он не исключает, что лава пересечет ледник за счет высокой температуры.

"На высоте 3 тысяч метров она разогрета более чем на 1 тысячу градусов. В этом сценарии образуется поток сильно нагретой воды с крупными обломками горной породы, который при сходе с высоты может размыть дорогу Козыревск - Ключи", - сказал Озеров.

Отметим, что Ключевской вулкан, высота которого составляет 4,8 тысячи метров, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет.

Напомним, в начале марта в Гватемале начал извержение вулкан Пакая. Пепел был выброшен на высоту до 500 метров.

Кроме того, 2 марта на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания.

Добавим, что также в марте в Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг. Он выбросил столб пепла на высоту 5 километров над вершиной кратера.

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