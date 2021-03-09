На Камчатке извергается вулкан Ключевская Сопка
В Российской Федерации на Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская Сопка. Извержение вулкана началось еще 4 марта.
Об этом сообщает ТАСС.
По словам директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, извержение вулкана может привести к размытию дороги между поселками Ключи и Козыревск, а также нарушить экологический баланс рек, находящихся по близости.
При этом он не исключает, что лава пересечет ледник за счет высокой температуры.
"На высоте 3 тысяч метров она разогрета более чем на 1 тысячу градусов. В этом сценарии образуется поток сильно нагретой воды с крупными обломками горной породы, который при сходе с высоты может размыть дорогу Козыревск - Ключи", - сказал Озеров.
Красота с Камчатки: вулкан Ключевская сопка формирует новый конус. pic.twitter.com/n87YDWkqOF— Газета.Ru (@GazetaRu) March 9, 2021
Отметим, что Ключевской вулкан, высота которого составляет 4,8 тысячи метров, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет.
На Камчатке извержение вулкана Ключевская сопка.— Протесты в мире (@worldprotest_tg) March 9, 2021
Извержение вулкана может привести к размытию дороги между поселками Ключи и Козыревск, а также нарушить экологический баланс рек, находящихся неподалеку. pic.twitter.com/yaCNkq06Pb
Напомним, в начале марта в Гватемале начал извержение вулкан Пакая. Пепел был выброшен на высоту до 500 метров.
Кроме того, 2 марта на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания.
Добавим, что также в марте в Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг. Он выбросил столб пепла на высоту 5 километров над вершиной кратера.