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В Гватемале началось извержение вулкан Пакая

Новина українською → Эскуинтла, Четверг 04 марта 2021 16:22
В Гватемале началось извержение вулкан Пакая Фото: извержение вулкана Пакая (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В среду вечером, 3 марта, в Гватемале начал извержение вулкан Пакая. Пепел был выброшен на высоту до 500 метров.

Об этом сообщает SOTT.

При этом образовались два новых лавовых потока, которые в общей сложности имеют три потока лавы: один в юго-западном направлении, другой - в юго-восточном направлении и еще один в юго-восточном направлении от 800 до 1000 метров. У каждого потока есть несколько ответвлений.

При этом столбы пепла и газов достигают высоты 3500 метров над уровнем моря.

Пепел долетел до восьми деревень, которые находятся неподалеку. В частности, в деревнях Эль-Патросинио и Эль-Родео, Лос-Риос, Лос-Хасминес-Эль-Родео, Сан-Хосе, ферма Буэнос-Айреса, деревня Пакая, ферма Рио-Фрио.

Напомним, 2 марта на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания.

Кроме того, в начале марта в Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг. Он выбросил столб пепла на высоту 5 километров над вершиной кратера.

Добавим, что в середине февраля в Италии на острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за извержения вулкана.

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