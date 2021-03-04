В Гватемале началось извержение вулкан Пакая
В среду вечером, 3 марта, в Гватемале начал извержение вулкан Пакая. Пепел был выброшен на высоту до 500 метров.
Об этом сообщает SOTT.
При этом образовались два новых лавовых потока, которые в общей сложности имеют три потока лавы: один в юго-западном направлении, другой - в юго-восточном направлении и еще один в юго-восточном направлении от 800 до 1000 метров. У каждого потока есть несколько ответвлений.
При этом столбы пепла и газов достигают высоты 3500 метров над уровнем моря.
Pacaya Volcano, Guatemala. 30 plus volcanoes erupting mostly Pacific Ring of Fire... pic.twitter.com/xTFK1UILkN— Anamarie Hayes (@AnamarieHayes) March 4, 2021
Пепел долетел до восьми деревень, которые находятся неподалеку. В частности, в деревнях Эль-Патросинио и Эль-Родео, Лос-Риос, Лос-Хасминес-Эль-Родео, Сан-Хосе, ферма Буэнос-Айреса, деревня Пакая, ферма Рио-Фрио.
Guatemala: The Pacaya volcano has increased its activity. pic.twitter.com/uRpIB0d7P0— 国防保安法復活 (@hibritais_835) March 4, 2021
Напомним, 2 марта на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания.
Кроме того, в начале марта в Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг. Он выбросил столб пепла на высоту 5 километров над вершиной кратера.
Добавим, что в середине февраля в Италии на острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за извержения вулкана.