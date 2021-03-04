В Гватемале началось извержение вулкан Пакая

В среду вечером, 3 марта, в Гватемале начал извержение вулкан Пакая. Пепел был выброшен на высоту до 500 метров.

При этом образовались два новых лавовых потока, которые в общей сложности имеют три потока лавы: один в юго-западном направлении, другой - в юго-восточном направлении и еще один в юго-восточном направлении от 800 до 1000 метров. У каждого потока есть несколько ответвлений.

При этом столбы пепла и газов достигают высоты 3500 метров над уровнем моря.

Pacaya Volcano, Guatemala. 30 plus volcanoes erupting mostly Pacific Ring of Fire... pic.twitter.com/xTFK1UILkN — Anamarie Hayes (@AnamarieHayes) March 4, 2021

Пепел долетел до восьми деревень, которые находятся неподалеку. В частности, в деревнях Эль-Патросинио и Эль-Родео, Лос-Риос, Лос-Хасминес-Эль-Родео, Сан-Хосе, ферма Буэнос-Айреса, деревня Пакая, ферма Рио-Фрио.