На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна

На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Это уже второе извержение Этна за последний месяц.

Вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания. Вулкан также выбросил в небо так называемые "вулканические бомбы", то есть крупные капли лавы, а в нескольких южных от Этна городов и поселков, среди которых, Николоси, Трекастагни, Аки Санантонио и Сан Грегорио, были найдены небольшие части вулканического камня.

Как пишет другое агентство Informazione, вулканические камни повредили автомобили в населенных пунктах вблизи вулкана Этна, а выброшенный во время извержения пепел осложнил движение по ряду автомобильных дорог.

This is a timelapse of the paroxysmal explosive eruption at #Etna yesterday, one of several the volcano over the last few weeks.



It's incredible to see how powerfully gas and ash is ejected into the atmosphere—and this isn't all that big an eruption, as things go. pic.twitter.com/jw6xwIOsr8 — Prof. Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) March 1, 2021

Обновлено.

Из-за извержения вулкана Этна прекратил работу международный аэропорт в Катании. На взлетно-посадочную полосу осел вулканический пепел.

"Из-за извержения вулкана Этна и осевшего вулканического пепла взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании в настоящее время закрыта. Ведутся работы по ее очистке", - заявил аэропорт в Twitter.