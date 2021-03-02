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На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна

Новина українською → Сицилия, Вторник 02 марта 2021 18:19
На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна Фото: вулкан Этна (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Это уже второе извержение Этна за последний месяц.

Об этом сообщило итальянское агентство ANSA.

Вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания. Вулкан также выбросил в небо так называемые "вулканические бомбы", то есть крупные капли лавы, а в нескольких южных от Этна городов и поселков, среди которых, Николоси, Трекастагни, Аки Санантонио и Сан Грегорио, были найдены небольшие части вулканического камня.

Как пишет другое агентство Informazione, вулканические камни повредили автомобили в населенных пунктах вблизи вулкана Этна, а выброшенный во время извержения пепел осложнил движение по ряду автомобильных дорог.

Обновлено.

Из-за извержения вулкана Этна прекратил работу международный аэропорт в Катании. На взлетно-посадочную полосу осел вулканический пепел.

"Из-за извержения вулкана Этна и осевшего вулканического пепла взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании в настоящее время закрыта. Ведутся работы по ее очистке", - заявил аэропорт в Twitter.

Напомним, вулкан Этна уже просыпался в феврале. Извержение началось 16 февраля, из-за чего пришлось остановить работу международного аэропорта Катании.

Также РБК-Украина писало, что в середине января один из кратеров Этны начал извергать лаву.

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