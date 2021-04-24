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В Японии активизировался вулкан Сакурадзима

Новина українською → Кюсю, Суббота 24 апреля 2021 22:17
В Японии активизировался вулкан Сакурадзима Фото: вулкан Сакурадзима активизировался (wikipedia)
Автор: Анастасия Рокитна

В Японии активизировался вулкан Сакурадзима, который расположенный на юго-западном японском острове Кюсю. Жителей близлежащих городов Кагосима и Тарумидзу предупредили быть готовыми к возможным последствиям активности вулкана.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

Вулкан активизировался в ночь на воскресенье.

Сакурадзима - один из самых опасных вулканов в Японии. Его извержения происходят регулярно, что доставляет немало проблем расположенному рядом крупному городу Кагосима. В Японии насчитывается около 110 активных вулканов.

Напомним, в Российской Федерации на Камчатке ранее извергался вулкан Ключевская Сопка. Извержение вулкана началось еще 4 марта.

Кроме того, воздушное пространство на Сицилии было заблокировано из-за очередного извержения вулкана Этна. Облако от извержения достигло высоты в девять километров.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Гватемале начал извержение вулкан Пакая. Пепел был выброшен на высоту до 500 метров.

Кроме того, 2 марта на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания.

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