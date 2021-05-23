У ДР Конго сталося потужне виверження вулкана, евакуюють населення

У Демократичній Республіці Конго сталося потужне виверження вулкана Ньірагонго. Він знаходиться поруч з великим містом Гома,

Про це повідомляє у своєму Twitter офіційний представник міської влади Патрік Муяйя .

Минулого разу виверження Ньірагонго відбулося в 2016 році.

Ньірагонго, як діючий вулкан, є частиною рифту Альбертін, його висота становить 3 470 метрів. Його виверження часто завдають шкоди місцевому населенню та довколишнім містам. Найбільші втрати за історію спостереження склали 600 осіб, це сталося в 1977 році.

Причина надтекучості лави полягає в особливому хімічному складі. Вулканічні потоки можуть поширюватися зі схилів вулкана зі швидкістю до 96 км/год.

Населення міста становить 1,5 млн осіб. Однією з особливостей вулкана Ньірагонго є те, що лава дуже швидко поширюється.

Нагадаємо, в Російській Федерації на Камчатці раніше вивергався вулкан Ключевська Сопка. Виверження вулкана почалося ще 4 березня.

Крім того, повітряний простір на Сицилії було заблоковано через чергове виверження вулкана Етна. Хмара від виверження досягла висоти в дев'ять кілометрів.

Раніше повідомлялося, що на початку березня у Гватемалі почав виверження вулкан Пакая. Попіл був викинутий на висоту до 500 метрів.

Крім того, 2 березня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Вулкан викинув стовп попелу в бік міста Катанія.