В ДПСУ заявили про обмеження на кордоні з Румунією: торкнуться одного пункту пропуску

17:40 15.04.2026 Ср
2 хв
Один з КПП на кордоні з Румунією працюватиме в обмеженому режимі
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: КПП Солотвино працюватиме з обмеженнями (dpsu.gov.ua)

На кордоні України та Румунії продовжено обмеження руху через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй". Воно діятиме ще місяць через ремонт моста через Тису.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що про продовження ремонтних робіт з реконструкції мосту через Тису повідомила румунська сторона. Через це продовжується дія обмежень на рух транспортних засобів.

"За інформацією румунської сторони, у звʼязку з продовженням робіт з реконструкції мосту через річку Тиса, з 15 квітня 2026 року запроваджуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що в будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде тимчасово призупинятися. Водночас пішохідне сполучення через пункт здійснюватиметься без будь-яких обмежень. Попередньо, така ситуація на пункті пропуску триватиме до 15 травня включно.

Раніше РБК-Україна писало, що нещодавно на кордоні з Молдовою тимчасово зупинили пропуск вантажівок - обмеження торкнулися кількох областей. А на Закарпатті, на кордоні з Румунією, через аварійний стан мосту через Тису запровадили тимчасові обмеження для транспорту.

Нагадаємо, що Польща планує звести електронний бар'єр на кордоні з Україною. Він включатиме підземні кабелі, камери та сейсмічні датчики, які реагуватимуть на будь-який рух поблизу лінії розмежування.

