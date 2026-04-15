В ГПСУ заявили об ограничениях на границе с Румынией: коснутся одного пункта пропуска

Отмечается, что о продолжении ремонтных работ по реконструкции моста через Тису сообщила румынская сторона. Из-за этого продолжается действие ограничений на движение транспортных средств.

"По информации румынской стороны, в связи с продолжением работ по реконструкции моста через реку Тиса, с 15 апреля 2026 года вводятся временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в будние дни с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств будет временно приостанавливаться. В то же время пешеходное сообщение через пункт будет осуществляться без каких-либо ограничений. Предварительно, такая ситуация на пункте пропуска продлится до 15 мая включительно.