В ГПСУ заявили об ограничениях на границе с Румынией: коснутся одного пункта пропуска

17:40 15.04.2026 Ср
2 мин
Один из КПП на границе с Румынией будет работать в ограниченном режиме
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: КПП Солотвино будет работать с ограничениями (dpsu.gov.ua)

На границе Украины и Румынии продлено ограничение движения через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией". Оно будет действовать еще месяц из-за ремонта моста через Тису.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что о продолжении ремонтных работ по реконструкции моста через Тису сообщила румынская сторона. Из-за этого продолжается действие ограничений на движение транспортных средств.

"По информации румынской стороны, в связи с продолжением работ по реконструкции моста через реку Тиса, с 15 апреля 2026 года вводятся временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в будние дни с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств будет временно приостанавливаться. В то же время пешеходное сообщение через пункт будет осуществляться без каких-либо ограничений. Предварительно, такая ситуация на пункте пропуска продлится до 15 мая включительно.

Ранее РБК-Украина писало, что недавно на границе с Молдовой временно остановили пропуск грузовиков - ограничения коснулись нескольких областей. А на Закарпатье, на границе с Румынией, из-за аварийного состояния моста через Тису ввели временные ограничения для транспорта.

Напомним, что Польша планирует возвести электронный барьер на границе с Украиной. Он будет включать подземные кабели, камеры и сейсмические датчики, которые будут реагировать на любое движение вблизи линии разграничения.

