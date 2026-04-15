В ГПСУ заявили об ограничениях на границе с Румынией: коснутся одного пункта пропуска

17:40 15.04.2026 Ср
2 мин
Один из КПП на границе с Румынией будет работать в ограниченном режиме
aimg Антон Корж
В ГПСУ заявили об ограничениях на границе с Румынией: коснутся одного пункта пропуска Иллюстративное фото: КПП Солотвино будет работать с ограничениями (dpsu.gov.ua)

На границе Украины и Румынии продлено ограничение движения через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией". Оно будет действовать еще месяц из-за ремонта моста через Тису.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также: Буданов: на Пасху может быть большой обмен пленными с Россией

Отмечается, что о продолжении ремонтных работ по реконструкции моста через Тису сообщила румынская сторона. Из-за этого продолжается действие ограничений на движение транспортных средств.

"По информации румынской стороны, в связи с продолжением работ по реконструкции моста через реку Тиса, с 15 апреля 2026 года вводятся временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в будние дни с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств будет временно приостанавливаться. В то же время пешеходное сообщение через пункт будет осуществляться без каких-либо ограничений. Предварительно, такая ситуация на пункте пропуска продлится до 15 мая включительно.

Ранее РБК-Украина писало, что недавно на границе с Молдовой временно остановили пропуск грузовиков - ограничения коснулись нескольких областей. А на Закарпатье, на границе с Румынией, из-за аварийного состояния моста через Тису ввели временные ограничения для транспорта.

Напомним, что Польша планирует возвести электронный барьер на границе с Украиной. Он будет включать подземные кабели, камеры и сейсмические датчики, которые будут реагировать на любое движение вблизи линии разграничения.

Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта