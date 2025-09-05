У ДПСУ не виключають провокацій під час російських навчань "Захід-2025"

"Станом на зараз, якщо говорити про те, що ми фіксуємо поряд нашого кордону, то якогось нарощення угрупувань на території Білорусі у напрямку нашого кордону немає. І ситуація безпосередньо по лінії кордону, на щастя, не змінилася", - пояснив Демченко.

Він підкреслив, що сама присутність російських військ у Білорусі становить загрозу, і Україна не може дозволити собі розслабитися.

"Білорусь продовжує підтримувати Росію, а, власне, якщо говорити про дії країни-терористки, то не виключається і провокації, і треба розуміти, що інформаційний вплив під час цих навчань буде присутнім для того, щоб нагнітати ситуацію", - зазначив речник ДПСУ.

Як додав Демченко, одним із завдань таких дій може стати спроба змусити Україну перекидати сили на північний напрямок, послаблюючи інші ділянки фронту.