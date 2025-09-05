У ДПСУ не виключають провокацій під час російських навчань "Захід-2025"

Російські навчання "Захід-2025", які плануються за участю Білорусі, можуть супроводжуватися провокаціями.
Як передає РБК-Україна, про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Станом на зараз, якщо говорити про те, що ми фіксуємо поряд нашого кордону, то якогось нарощення угрупувань на території Білорусі у напрямку нашого кордону немає. І ситуація безпосередньо по лінії кордону, на щастя, не змінилася", - пояснив Демченко.
Він підкреслив, що сама присутність російських військ у Білорусі становить загрозу, і Україна не може дозволити собі розслабитися.
"Білорусь продовжує підтримувати Росію, а, власне, якщо говорити про дії країни-терористки, то не виключається і провокації, і треба розуміти, що інформаційний вплив під час цих навчань буде присутнім для того, щоб нагнітати ситуацію", - зазначив речник ДПСУ.
Як додав Демченко, одним із завдань таких дій може стати спроба змусити Україну перекидати сили на північний напрямок, послаблюючи інші ділянки фронту.
Російсько-білоруські навчання "Захід-2025" пройдуть у вересні. Активна фаза маневрів запланована на 12-16 вересня, до них залучать понад 13 тисяч військовослужбовців.
За офіційною версією Москви та Мінська, навчання мають на меті перевірку готовності до "гарантування безпеки" та "відбиття можливої агресії".
У Генштабі Німеччини вже відреагували, підкресливши, що не бачать ознак підготовки до нападу під прикриттям навчань, але водночас запевнили: "Ми будемо напоготові - не лише німецькі війська, а й НАТО".
Водночас в Україні попереджають про інші ризики. Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що з перших днів "Захід-2025" супроводжуватиметься масштабним інформаційним нагнітанням, більшість вкидів походить саме з Росії.
Своєю чергою, голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що росіяни активно "качатимуть" тему навчань у інформаційному просторі.