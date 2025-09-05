В ГПСУ не исключают провокаций во время российских учений "Запад-2025"

Российские учения "Запад-2025", которые планируются с участием Беларуси, могут сопровождаться провокациями.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"По состоянию на сейчас, если говорить о том, что мы фиксируем рядом с нашей границей, то какого-то наращивания группировок на территории Беларуси в направлении нашей границы этого нет. И ситуация непосредственно по линии границы, к счастью, не изменилась, - проинформировал Демченко.
Он подчеркнул, что присутствие российских войск в Беларуси представляет угрозу, и Украина не может позволить себе расслабиться.
"Беларусь продолжает поддерживать Россию, а, собственно, если говорить о действиях страны-террористки, то не исключается и провокации, и надо понимать, что информационное воздействие во время этих учений будет присутствовать для того, чтобы нагнетать ситуацию", - подчеркнул спикер.
Он добавил, что одной из задач таких действий может стать попытка заставить Украину перебрасывать силы на северное направление, ослабляя другие участки фронта.
Российско-белорусские учения "Запад-2025" пройдут в сентябре. Активная фаза маневров запланирована на 12-16 сентября, к ним привлекут более 13 тысяч военнослужащих.
По официальной версии Москвы и Минска, учения имеют целью проверку готовности к "обеспечению безопасности" и "отражению возможной агрессии".
В Генштабе Германии уже отреагировали, подчеркнув, что не видят признаков подготовки к нападению под прикрытием учений, но в то же время заверили: "Мы будем начеку - не только немецкие войска, но и НАТО".
В то же время в Украине предупреждают о других рисках. Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что с первых дней "Запад-2025" будет сопровождаться масштабным информационным нагнетанием, большинство вбросов происходит именно из России.
В свою очередь, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что россиянебудут активно"качать" тему учений в информационном пространстве.