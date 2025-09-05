В ГПСУ не исключают провокаций во время российских учений "Запад-2025"

"По состоянию на сейчас, если говорить о том, что мы фиксируем рядом с нашей границей, то какого-то наращивания группировок на территории Беларуси в направлении нашей границы этого нет. И ситуация непосредственно по линии границы, к счастью, не изменилась, - проинформировал Демченко.

Он подчеркнул, что присутствие российских войск в Беларуси представляет угрозу, и Украина не может позволить себе расслабиться.

"Беларусь продолжает поддерживать Россию, а, собственно, если говорить о действиях страны-террористки, то не исключается и провокации, и надо понимать, что информационное воздействие во время этих учений будет присутствовать для того, чтобы нагнетать ситуацию", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что одной из задач таких действий может стать попытка заставить Украину перебрасывать силы на северное направление, ослабляя другие участки фронта.