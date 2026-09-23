Дозволяти частковий експорт газу треба як "Нафтогазу", так і приватним компаніям, - експерт
Якщо Україна вирішить частково відкрити експорт газу, можливість продавати ресурс за кордон повинні отримати не лише державні, а й приватні видобувники.
Як пише РБК-Україна, про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у подкасті "Енергобудні".
За його словами, у разі відкриття контрольвоаного експорту українського разу, приватні виробники також мають отримати можливість продавати ресурс.
"Має бути нормальний підхід, який дасть цей дозвіл не тільки "Нафтогазу", але й приватним виробникам, тому що, ну, інакше ми вбиваємо приватних інвесторів", - наголосив експерт.
Харченко зазначив, що приватні компанії так само зацікавлені в експорті, оскільки можливість продавати частину газу на дорожчому європейському ринку дає їм додатковий дохід.
Він підкреслив, що правила мають бути однаковими для всіх учасників ринку.
"Тому приватні мають так само отримати певні обсяги", - висловив думку експерт.
Таким чином, вважає Харченко, експорт залишається контрольованим, але водночас не створює переваг лише для державного виробника.
Нагадаємо, Україна накопичила газу більше, ніж планувала до опалювального сезону. Фактичні запаси у ПСГ вже досягли 15 млрд кубометрів.
Водночас продовжують діяти нульові квоти на експорт природного газу українського походження, які Кабмін запровадив на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.