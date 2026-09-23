Дозволяти частковий експорт газу треба як "Нафтогазу", так і приватним компаніям, - експерт

Якщо Україна вирішить частково відкрити експорт газу, можливість продавати ресурс за кордон повинні отримати не лише державні, а й приватні видобувники.

Як пише РБК-Україна , про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у подкасті "Енергобудні".

За його словами, у разі відкриття контрольвоаного експорту українського разу, приватні виробники також мають отримати можливість продавати ресурс.

"Має бути нормальний підхід, який дасть цей дозвіл не тільки "Нафтогазу", але й приватним виробникам, тому що, ну, інакше ми вбиваємо приватних інвесторів", - наголосив експерт.



Харченко зазначив, що приватні компанії так само зацікавлені в експорті, оскільки можливість продавати частину газу на дорожчому європейському ринку дає їм додатковий дохід.



Він підкреслив, що правила мають бути однаковими для всіх учасників ринку.

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"Тому приватні мають так само отримати певні обсяги", - висловив думку експерт.

Таким чином, вважає Харченко, експорт залишається контрольованим, але водночас не створює переваг лише для державного виробника.