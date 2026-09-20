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Аналітик оцінив наслідки відсутності експорту газу для ринку

18:06 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Новіков
Аналітик оцінив наслідки відсутності експорту газу для ринку Відсутність експорту залишила український газовий ринок ізольованим від Європи (фото: facebook.com gas.tso.ua)
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Український газовий ринок фактично залишається ізольованим від європейського: експорт закритий, а імпорт майже відсутній. У результаті ціни по різні боки кордону рухаються у протилежних напрямках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву експерта газового напряму аналітичної компанії ExPro Михайла Свищо.

За його словами, станом на 9 вересня ціна газу в Європі перевищила 78 євро за МВт·год - найвищий рівень із грудня 2022 року. Водночас в Україні газ продовжує дешевшати.

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"В Європі ціни ростуть, в Україні ціни знижуються. Як ми вже так само говорили багато разів, що український ринок зараз ізольований від європейського, відповідно, в нас імпорту практично немає, експорт закритий, і ми варимося в своєму ринку", - сказав Свищо.

Зниження відбувається на тлі слабкого промислового попиту і надлишку ресурсу в комерційному сегменті. При цьому експорт, який міг би стати додатковим каналом збуту для профіцитного ресурсу, залишається закритим.

"Так, у нас ціни от останнім часом продовжують знижуватися, опускаючись до нижче 22 000 грн за 1000 кубометрів - це найнижче значення за понад рік", - заявив Свищо.

Водночас у Європі ситуація протилежна: ціни на газ зростають. За словами аналітика, це демонструє суттєвий розрив між українським і європейським ринками.

Нагадаємо, згідно прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу на 2026/2027 роки від Міненерго, Україна збирається до зими накопичити у сховищах 14,6 млрд куб. м газу.

Раніше директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко заначав, що контрольований експорт може стати інструментом підтримки газовидобутку всередині країни.

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