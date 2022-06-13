Кабмин запретил экспорт угля, мазута и газа украинской добычи
Фото: правительство запретило экспорт энергоносителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабинет министров внес изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год. Экспорт угля, мазута и газа украинской добычи подлежит лицензированию, но на него установлены нулевые квоты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 7 мая 2022 г. № 666.
Согласно постановлению, нулевые квоты установлены на:
- топливо жидкое (мазут)
- уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля)
- газ природный украинского происхождения.
Раньше Кабинет министров создал штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022/23 годов - самому сложному в истории Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.