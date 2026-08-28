Україна накопичила газ для базового сценарію проходження зими, - Шмигаль
Україна вже накопичила 14,6 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, досягнувши цільового показника наповненості на місяць раніше від запланованого терміну.
Про це заявив перший віцепрем'єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Готовність до опалювального сезону
За словами урядовця, накопичених обсягів блакитного палива цілком достатньо для базового сценарію проходження майбутньої зими.
Держава вже повністю готова до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років у частині газових запасів.
"Ми досягли цільового показника наповненості ПСГ на місяць раніше від плану. Дякую усім, хто щодня працює на цей результат і продовжує забезпечувати стабільність газової галузі та енергетичну безпеку України", - зазначив Шмигаль.
Він підкреслив, що дострокове виконання плану стало можливим завдяки злагодженій роботі:
- українських видобувних компаній;
- Оператора ГТС України;
- НАК "Нафтогаз України";
- усіх працівників паливно-енергетичного комплексу.
Наразі робота з підготовки енергосистеми до зимового періоду продовжується за іншими напрямами.
Підготовка до складної зими
Нагадаємо, що в Україні триває масштабна підготовка енергетичної інфраструктури до майбутнього опалювального сезону.
Влада та енергетики посилюють захист об'єктів і формують резерви обладнання в усіх регіонах, аби протистояти можливим системним атак ворога.
Зокрема, посадовці застерігають, що майбутній холодний сезон не буде легшим за попередній. Наразі інтенсивність російських ударів по цивільній інфраструктурі зросла у рази, що створює постійні ризики для стабільного електро- та теплопостачання.
Для мінімізації наслідків можливих обстрілів уряд розробив комплекс заходів реагування.
Раніше влада вже пояснювала, як Україна готує енергосистему до ударів РФ, приділяючи окрему увагу накопиченню необхідного обладнання та захисту об'єктів критичної інфраструктури в регіонах.