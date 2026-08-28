Україна накопичила газ для базового сценарію проходження зими, - Шмигаль

Україна вже накопичила 14,6 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, досягнувши цільового показника наповненості на місяць раніше від запланованого терміну.

Про це заявив перший віцепрем'єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Готовність до опалювального сезону

За словами урядовця, накопичених обсягів блакитного палива цілком достатньо для базового сценарію проходження майбутньої зими.

Держава вже повністю готова до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років у частині газових запасів.

"Ми досягли цільового показника наповненості ПСГ на місяць раніше від плану. Дякую усім, хто щодня працює на цей результат і продовжує забезпечувати стабільність газової галузі та енергетичну безпеку України", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що дострокове виконання плану стало можливим завдяки злагодженій роботі:

українських видобувних компаній;

Оператора ГТС України;

НАК "Нафтогаз України";

усіх працівників паливно-енергетичного комплексу.

Наразі робота з підготовки енергосистеми до зимового періоду продовжується за іншими напрямами.