ua en ru
Ср, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Разрешать экспорт газа нужно как "Нафтогазу", так и частным компаниям, - эксперт

19:07 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Бойко
Разрешать экспорт газа нужно как "Нафтогазу", так и частным компаниям, - эксперт Частным компаниям предлагают разрешить экспорт газа (фото: GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Если Украина решит частично открыть экспорт газа, то возможность продавать ресурс за границу должны получить не только государственные, но и частные добывающие компании.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в подкасте "Энергобудни".

По его словам, в случае открытия контрольного экспорта украинского раза, частные производители также должны получить возможность продавать ресурс.

"Должен быть нормальный подход, который даст это разрешение не только "Нафтогазу", но и частным производителям, потому что, ну иначе мы убиваем частных инвесторов", - подчеркнул эксперт.

Харченко отметил, что частные компании также заинтересованы в экспорте, поскольку возможность продавать часть газа на более дорогом европейском рынке дает им дополнительный доход.

Он подчеркнул, что правила должны быть одинаковыми для всех участников рынка.

Читайте также: Аналитик оценил последствия отсутствия экспорта газа для рынка

"Поэтому частные должны также получить определенные объемы", - высказал мнение эксперт.

Таким образом, считает Харченко, экспорт остается контролируемым, но не создает преимуществ только для государственного производителя.

Напомним, Украина накопила газа больше, чем планировала к отопительному сезону. Фактические запасы в ПХГ уже достигли 15 млрд кубометров.

В то же время, продолжают действовать нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения, которые Кабмин ввел в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нафтогаз Украины Газ
Новости
В Киеве уже более 40 пострадавших, атака дронов все еще продолжается
В Киеве уже более 40 пострадавших, атака дронов все еще продолжается
Аналитика
Украина не обходится европейцам дорого: интервью с французским министром Аддадом
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Украина не обходится европейцам дорого: интервью с французским министром Аддадом