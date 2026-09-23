Разрешать экспорт газа нужно как "Нафтогазу", так и частным компаниям, - эксперт

Если Украина решит частично открыть экспорт газа, то возможность продавать ресурс за границу должны получить не только государственные, но и частные добывающие компании.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в подкасте "Энергобудни".

По его словам, в случае открытия контрольного экспорта украинского раза, частные производители также должны получить возможность продавать ресурс.

"Должен быть нормальный подход, который даст это разрешение не только "Нафтогазу", но и частным производителям, потому что, ну иначе мы убиваем частных инвесторов", - подчеркнул эксперт.

Харченко отметил, что частные компании также заинтересованы в экспорте, поскольку возможность продавать часть газа на более дорогом европейском рынке дает им дополнительный доход.

Он подчеркнул, что правила должны быть одинаковыми для всех участников рынка.

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"Поэтому частные должны также получить определенные объемы", - высказал мнение эксперт.

Таким образом, считает Харченко, экспорт остается контролируемым, но не создает преимуществ только для государственного производителя.