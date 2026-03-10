Дозвіл США не допоміг: найбільший банк Індії остерігається платежів за нафту з РФ
Держбанк Індії (SBI) відмовляється від проведення транзакцій за російську нафту навіть після отримання країною тимчасового дозволу на імпорт від уряду США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Найбільший кредитор Індії не знає, скільки триватиме тимчасове зняття обмежень імпорт нафти країни-агресорки. Банк не виключає, що така активність може мати наслідки, адже він володіє кредитним портфелем на світових ринках. Крім того, він побоюється й репутаційних ризиків.
Джерела видання розповіли, що тимчасове пом'якшення санкцій США мало сприяє відновленню фінансових каналів, які підтримують закупівлю російської нафти Індією.
SBI дотримується обережності й через бажання захистити свою частку в бізнесі США (26% міжнародного кредитного портфеля) на тлі загострення геополітичної напруженості.
Агентство зазначає, що деякі індійські банки були готові розглянути фінансування закупівель нафти країни-агресорки наприкінці 2025 року. Але такий крок розглядався за умови, що вони не потраплять до чорного списку та не вийдуть за межі вимог санкцій.
Відмова Індії від російських енергоносіїв
Нагадаємо, Міністерство фінансів США видало Індії тимчасове звільнення на 30 днів, яке дозволяє купувати російську нафту, що наразі стоїть у порту чи в морі.
Раніше США наполягали на тому, щоб Нью-Делі відмовилась від закупівель російської нафти - натомість Вашингтон пропонував американську нафту для індійського ринку.
Згодом США та Індія уклали торгівельну угоду, у лютому 2026 року, яка передбачала відмову останньої від значної частки російських енергоносіїв. Також країни взаємно знизили тарифи й не тільки.
В Нью-Делі з часом знайшли альтернативні Росії ринки для закупівель нафти - окрім Штатів, це були країни Близького Сходу, теперішні поставки з яких стали неможливими через конфлікт в Ірані.