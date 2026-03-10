Разрешение США не помогло: крупнейший банк Индии остерегается платежей за нефть из РФ
Госбанк Индии (SBI) отказывается от проведения транзакций за российскую нефть даже после получения страной временного разрешения на импорт от правительства США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Крупнейший кредитор Индии не знает, сколько продлится временное снятие ограничений на импорт нефти страны-агрессора. Банк не исключает, что такая активность может иметь последствия, ведь он владеет кредитным портфелем на мировых рынках. Кроме того, он опасается и репутационных рисков.
Источники издания рассказали, что временное смягчение санкций США мало способствует восстановлению финансовых каналов, которые поддерживают закупку российской нефти Индией.
SBI соблюдает осторожность и из-за желания защитить свою долю в бизнесе США (26% международного кредитного портфеля) на фоне обострения геополитической напряженности.
Агентство отмечает, что некоторые индийские банки были готовы рассмотреть финансирование закупок нефти страны-агрессора в конце 2025 года. Но такой шаг рассматривался при условии, что они не попадут в черный список и не выйдут за пределы требований санкций.
Отказ Индии от российских энергоносителей
Напомним, Министерство финансов США выдало Индии временное освобождение на 30 дней, которое позволяет покупать российскую нефть, которая сейчас стоит в порту или в море.
Ранее США настаивали на том, чтобы Нью-Дели отказалась от закупок российской нефти - взамен Вашингтон предлагал американскую нефть для индийского рынка.
Впоследствии США и Индия заключили торговое соглашение, в феврале 2026 года, которое предусматривало отказ последней от значительной доли российских энергоносителей. Также страны взаимно снизили тарифы и не только.
В Нью-Дели со временем нашли альтернативные России рынки для закупок нефти - кроме Штатов, это были страны Ближнего Востока, нынешние поставки из которых стали невозможными из-за конфликта в Иране.