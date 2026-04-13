Досвід Чорного моря та захист від дронів. Зеленський анонсував нові безпекові угоди
Україна перебуває у комунікації щодо безпеки із багатьма країнами Близького Сходу та Затоки. Також готується основа для глибших безпекових домовленостей у Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Зокрема, глава держави розповів про результати доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками першого етапу роботи з партнерами в регіоні Близького Сходу та Затоки.
"Важливо, що українська військова експертиза визнається, а бойовий досвід наших воїнів стає сильною частиною захисту партнерів. Кожен народ заслуговує на безпеку, і ми готові оперативно та дієво підтримувати тих, хто підтримує нашу державу й незалежність", - наголосив Зеленський.
Захист у небі та на морі
Президент зазначив, що це стосується захисту від ударних та інших типів безпілотників у небі, а також вирішення безпекових завдань на морі.
Він підкреслив, що досвід України у Чорному морі "може бути застосований і на інших глобально важливих морських шляхах".
"На цьому етапі Україна перебуває в комунікації щодо безпеки із Саудівською Аравією, Еміратами, Катаром, Йорданією, Туреччиною, Сирією, Оманом, Кувейтом та Бахрейном. Маємо запити щодо взаємодії з Іраком", - йдеться у заяві президента.
Зеленський додав, що сьогодні обговорювався потенціал спільної роботи з державами Кавказу, а також Східної та Південно-Східної Азії.
"Є змістовні запити від держав Африки. Готуємо основу й для більш глибоких безпекових домовленостей у Європі – вже на цьому тижні розраховуємо досягти результатів. Доручив секретарю РНБО України фіналізувати драфти кількох нових безпекових угод і готувати їх до підписання", - повідомив він.
Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що союзники на східному фланзі альянсу та країни Перської затоки захищаються від дронів завдяки українським технологіям. Він наголосив, що цих розробок не існувало ще рік тому.
Зазначимо, наприкінці березня Зеленський уклав угоди з Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром щодо захисту від іранських безпілотників. Він повідомив, що додаткові запити надійшли також від Бахрейну та Оману.