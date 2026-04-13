Досвід Чорного моря та захист від дронів. Зеленський анонсував нові безпекові угоди

Україна перебуває у комунікації щодо безпеки із багатьма країнами Близького Сходу та Затоки. Також готується основа для глибших безпекових домовленостей у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, глава держави розповів про результати доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками першого етапу роботи з партнерами в регіоні Близького Сходу та Затоки.

"Важливо, що українська військова експертиза визнається, а бойовий досвід наших воїнів стає сильною частиною захисту партнерів. Кожен народ заслуговує на безпеку, і ми готові оперативно та дієво підтримувати тих, хто підтримує нашу державу й незалежність", - наголосив Зеленський.

Захист у небі та на морі

Президент зазначив, що це стосується захисту від ударних та інших типів безпілотників у небі, а також вирішення безпекових завдань на морі.

Він підкреслив, що досвід України у Чорному морі "може бути застосований і на інших глобально важливих морських шляхах".

"На цьому етапі Україна перебуває в комунікації щодо безпеки із Саудівською Аравією, Еміратами, Катаром, Йорданією, Туреччиною, Сирією, Оманом, Кувейтом та Бахрейном. Маємо запити щодо взаємодії з Іраком", - йдеться у заяві президента.

Зеленський додав, що сьогодні обговорювався потенціал спільної роботи з державами Кавказу, а також Східної та Південно-Східної Азії.

"Є змістовні запити від держав Африки. Готуємо основу й для більш глибоких безпекових домовленостей у Європі – вже на цьому тижні розраховуємо досягти результатів. Доручив секретарю РНБО України фіналізувати драфти кількох нових безпекових угод і готувати їх до підписання", - повідомив він.