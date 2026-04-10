Зеленський вперше підтвердив, що Україна збивала "Шахеди" на Близькому Сході

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press , про це заявив Зеленський під час брифінгу для журналістів 10 квітня.

Операції відбувалися ще до підписання перемир'я між Іраном, США та Ізраїлем цього тижня.

Що саме робили українці

За словами Зеленського, українські сили брали участь у реальних бойових операціях за кордоном - не навчальних. Вони використовували власні дрони-перехоплювачі, які вже довели ефективність проти "Шахедів" в Україні.

"Йшлося не про тренувальну місію чи навчання, а про підтримку у розбудові сучасної системи протиповітряної оборони, яка реально може працювати", - сказав він.

Країни, де діяли українські фахівці, президент не назвав. Раніше він повідомляв, що в регіоні розгорнуто 228 українських експертів.

Що Україна отримала натомість

Взамін за участь в операціях Київ домовився про:

зброю для захисту енергетичної інфраструктури;

нафту та дизельне паливо;

у деяких випадках - фінансові домовленості.

"Ми допомагаємо зміцнювати їхню безпеку в обмін на внески у стійкість нашої країни. Це набагато більше, ніж просто отримання грошей", - пояснив Зеленський.