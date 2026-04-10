Зеленський вперше підтвердив, що Україна збивала "Шахеди" на Близькому Сході

16:16 10.04.2026 Пт
Україна допомогла у розбудові ППО завдяки унікальному досвіду. Що Київ отримав натомість?
Олена Чупровська
Зеленський вперше підтвердив, що Україна збивала "Шахеди" на Близькому Сході Фото: ЗСУ збивали іранські Шахеди за кордоном: що відомо про операції (Getty Images)

Українські військові збивали "Шахеди" на Близькому Сході. Президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив це офіційно.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press, про це заявив Зеленський під час брифінгу для журналістів 10 квітня.

Операції відбувалися ще до підписання перемир'я між Іраном, США та Ізраїлем цього тижня.

Що саме робили українці

За словами Зеленського, українські сили брали участь у реальних бойових операціях за кордоном - не навчальних. Вони використовували власні дрони-перехоплювачі, які вже довели ефективність проти "Шахедів" в Україні.

"Йшлося не про тренувальну місію чи навчання, а про підтримку у розбудові сучасної системи протиповітряної оборони, яка реально може працювати", - сказав він.

Країни, де діяли українські фахівці, президент не назвав. Раніше він повідомляв, що в регіоні розгорнуто 228 українських експертів.

Фото: президент України Володимир Зеленський розповів, чим допомогли українські військові на Близькому Сході (інфографіка РБК-Україна)

Що Україна отримала натомість

Взамін за участь в операціях Київ домовився про:

  • зброю для захисту енергетичної інфраструктури;
  • нафту та дизельне паливо;
  • у деяких випадках - фінансові домовленості.

"Ми допомагаємо зміцнювати їхню безпеку в обмін на внески у стійкість нашої країни. Це набагато більше, ніж просто отримання грошей", - пояснив Зеленський.

Як повідомляло РБК-Україна, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що союзники на східному фланзі альянсу та країни Перської затоки захищаються від дронів завдяки українським технологіям.

За його словами, цих розробок не існувало ще рік тому, а бойовий досвід України вже рятує життя за її власними кордонами.

Ще наприкінці Зеленський уклав угоди з Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром щодо захисту від іранських безпілотників.

Президент тоді зазначив, що додаткові запити надійшли також від Бахрейну та Оману.

Мир уже скоро? Буданов зробив заяву про закінчення війни
Мир уже скоро? Буданов зробив заяву про закінчення війни
