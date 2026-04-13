Опыт Черного моря и защита от дронов. Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности

13:14 13.04.2026 Пн
С какими странами Украина находится в коммуникации по безопасности?
Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина находится в коммуникации по безопасности со многими странами Ближнего Востока и Залива. Также готовится основа для более глубоких договоренностей по безопасности в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский впервые подтвердил, что Украина сбивала "Шахеды" на Ближнем Востоке

В частности, глава государства рассказал о результатах доклада секретаря СНБО Рустема Умерова по итогам первого этапа работы с партнерами в регионе Ближнего Востока и Залива.

"Важно, что украинская военная экспертиза признается, а боевой опыт наших воинов становится сильной частью защиты партнеров. Каждый народ заслуживает безопасности, и мы готовы оперативно и действенно поддерживать тех, кто поддерживает наше государство и независимость", - подчеркнул Зеленский.

Защита в небе и на море

Президент отметил, что это касается защиты от ударных и других типов беспилотников в небе, а также решения задач безопасности на море.

Он подчеркнул, что опыт Украины в Черном море "может быть применен и на других глобально важных морских путях".

"На этом этапе Украина находится в коммуникации по безопасности с Саудовской Аравией, Эмиратами, Катаром, Иорданией, Турцией, Сирией, Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Есть запросы по взаимодействию с Ираком", - говорится в заявлении президента.

Зеленский добавил, что сегодня обсуждался потенциал совместной работы с государствами Кавказа, а также Восточной и Юго-Восточной Азии.

"Есть содержательные запросы от государств Африки. Готовим основу и для более глубоких договоренностей по безопасности в Европе - уже на этой неделе рассчитываем достичь результатов. Поручил секретарю СНБО Украины финализировать драфты нескольких новых соглашений по безопасности и готовить их к подписанию", - сообщил он.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники на восточном фланге альянса и страны Персидского залива защищаются от дронов благодаря украинским технологиям. Он отметил, что этих разработок не существовало еще год назад.

Отметим, в конце марта Зеленский заключил соглашения с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром по защите от иранских беспилотников. Он сообщил, что дополнительные запросы поступили также от Бахрейна и Омана.

Заклятый враг Орбана. Кто такой Петер Мадьяр и что он говорил об Украине
