"Доступних ліків" стане більше: коли та які важливі препарати з'являться у списку

Терміни : розширення урядової програми "Доступні ліки" заплановане вже навесні 2026 року.

: розширення урядової програми "Доступні ліки" заплановане вже навесні 2026 року. Категорії : до списку додадуть нові препарати для лікування серця й судин, цукрового діабету та хвороб дихальної системи.

: до списку додадуть нові препарати для лікування серця й судин, цукрового діабету та хвороб дихальної системи. Умови : пацієнти зможуть отримати медикаменти безоплатно або з невеликою доплатою - за наявності електронного рецепта.

: пацієнти зможуть отримати медикаменти безоплатно або з невеликою доплатою - за наявності електронного рецепта. Захист прав: у разі відмови аптеки видати ліки, пацієнтам радять звертатися на гарячі лінії МОЗ або НСЗУ.

Чим важливі "Доступні ліки" для українців

Народний депутат нагадав, що "Доступні ліки" - один із ключових кроків команди президента для забезпечення доступності медикаментів пацієнтам з хронічними захворюваннями.

На цей рік, за його словами, в бюджеті закладено кошти на розширення урядової програми.

Завдяки цьому ще більше українців зможуть отримати необхідне лікування:

або безоплатно ;

; або з частковою доплатою.

Коли саме "Доступних ліків" стане більше

Згідно з інформацією Радуцького, програма "Доступні ліки" розширюється вже з квітня 2026 року.

Йдеться про те, що у ній з'являться нові препарати від:

серцево-судинних захворювань;

діабету;

хвороб дихальної системи.

Нові препарати в "Доступних ліках" з'являться з квітня (інфографіка: facebook.com/radutskyy)

"Оскільки серцево-судинні хвороби часто поєднуються з діабетом чи хворобами дихальної системи, ми розширюємо доступ пацієнтів саме до комплексних та ефективних препаратів", - наголосив народний депутат.

Він додав, що запобігання та лікування серцево-судинних захворювань - "пріоритет роботи профільного комітету та МОЗ".

Крім того, Радуцький нагадав, що цьогоріч в Україні:

стартувала програма "Скринінг здоров'я 40+" для раннього виявлення патологій;

було збільшено фінансування кардіохірургічної допомоги.

Які препарати додадуть до програми

В цілому, станом на зараз, урядова програма реімбурсації "Доступні ліки" вже охоплює понад 700 найменувань і продовжує зростати.

Так, з квітня до неї додаються:

аторвастатин - базова терапія для контролю рівня холестерину;

- базова терапія для контролю рівня холестерину; ривароксабан, дабігатран, апіксабан - сучасні пероральні антикоагулянти для профілактики інсульту при фібриляції передсердь та лікування тромбозів;

- сучасні пероральні антикоагулянти для профілактики інсульту при фібриляції передсердь та лікування тромбозів; дапагліфлозин та емпагліфлозин - терапія для пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу у визначених групах;

та - терапія для пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу у визначених групах; формотерол у комбінації з беклометазоном - базисна інгаляційна терапія для контролю бронхіальної астми та ХОЗЛ (хронічного обструктивного захворювання легень).

Як отримати "Доступні ліки" в Україні

Насамкінець Радуцький нагадав, що для отримання ліків у межах програми громадянам необхідно:

відвідати лікаря первинної ланки або профільного спеціаліста;

отримати електронний рецепт;

звернутися до аптеки.

"Якщо вам відмовляють у наданні медикаментів у фармацевтичному закладі, телефонуйте на гарячу лінію МОЗ за номером 0 800 505 201 або пишіть до контакт-центру НСЗУ - 16-77", - підсумував народний обранець.

Публікація Радуцького (скриншот: facebook.com/radutskyy)