"Доступних ліків" стане більше: коли та які важливі препарати з'являться у списку

Програму "Доступні ліки" в Україні планують розширити. Вже навесні до неї увійдуть комплексні й ефективні препарати від серцево-судинних захворювань, діабету та хвороб дихальної системи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького у Facebook.
Головне:
Народний депутат нагадав, що "Доступні ліки" - один із ключових кроків команди президента для забезпечення доступності медикаментів пацієнтам з хронічними захворюваннями.
На цей рік, за його словами, в бюджеті закладено кошти на розширення урядової програми.
Завдяки цьому ще більше українців зможуть отримати необхідне лікування:
Згідно з інформацією Радуцького, програма "Доступні ліки" розширюється вже з квітня 2026 року.
Йдеться про те, що у ній з'являться нові препарати від:
"Оскільки серцево-судинні хвороби часто поєднуються з діабетом чи хворобами дихальної системи, ми розширюємо доступ пацієнтів саме до комплексних та ефективних препаратів", - наголосив народний депутат.
Він додав, що запобігання та лікування серцево-судинних захворювань - "пріоритет роботи профільного комітету та МОЗ".
Крім того, Радуцький нагадав, що цьогоріч в Україні:
В цілому, станом на зараз, урядова програма реімбурсації "Доступні ліки" вже охоплює понад 700 найменувань і продовжує зростати.
Так, з квітня до неї додаються:
Насамкінець Радуцький нагадав, що для отримання ліків у межах програми громадянам необхідно:
"Якщо вам відмовляють у наданні медикаментів у фармацевтичному закладі, телефонуйте на гарячу лінію МОЗ за номером 0 800 505 201 або пишіть до контакт-центру НСЗУ - 16-77", - підсумував народний обранець.
Тим часом уряд доручив Міністерству охорони здоров'я та Держпродспоживслужбі посилити моніторинг цін на лікарські засоби в аптеках по всій країні.
У разі виявлення порушень щодо торгівельних націнок, держава реагуватиме жорстко - до суб'єктів господарювання застосовуватимуть штрафні санкції.
