Кабмін щотижня перевірятиме ціни на ліки: аптеки будуть штрафувати за націнки

Уряд посилює контроль за цінами на ліки в аптеках. Кабінет міністрів доручив профільним органам щотижнево відстежувати вартість медикаментів і штрафувати аптеки у разі необґрунтованих націнок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Юлії Свириденко .

За її словами, в умовах обстрілів енергосистеми, холодних домівок і сильних морозів ліки мають залишатися доступними для всіх громадян.

Уряд доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі посилити моніторинг цін на лікарські засоби в аптеках по всій країні. У разі виявлення порушень щодо торговельних націнок держава реагуватиме жорстко - до субʼєктів господарювання застосовуватимуть штрафні санкції.

Для контролю буде сформовано окремий перелік лікарських засобів. За ним МОЗ спільно з Держлікслужбою регулярно відстежуватимуть ціни в аптечних мережах.