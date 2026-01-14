ua en ru
Кабмін щотижня перевірятиме ціни на ліки: аптеки будуть штрафувати за націнки

Середа 14 січня 2026 12:17
UA EN RU
Кабмін щотижня перевірятиме ціни на ліки: аптеки будуть штрафувати за націнки Фото: В Україні перевірятимуть ціни на ліки (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Уряд посилює контроль за цінами на ліки в аптеках. Кабінет міністрів доручив профільним органам щотижнево відстежувати вартість медикаментів і штрафувати аптеки у разі необґрунтованих націнок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

За її словами, в умовах обстрілів енергосистеми, холодних домівок і сильних морозів ліки мають залишатися доступними для всіх громадян.

Уряд доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі посилити моніторинг цін на лікарські засоби в аптеках по всій країні. У разі виявлення порушень щодо торговельних націнок держава реагуватиме жорстко - до субʼєктів господарювання застосовуватимуть штрафні санкції.

Для контролю буде сформовано окремий перелік лікарських засобів. За ним МОЗ спільно з Держлікслужбою регулярно відстежуватимуть ціни в аптечних мережах.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року ціни на 100 найбільш затребуваних в Україні лікарських засобів зменшилися на 30%. Водночас окремі економічні експерти застерігають: попри формальне здешевлення, у підсумку витрати українців на ліки можуть зрости.

РБК-Україна розповідало про розширення програми реімбурсації "Доступні ліки". МОЗ затвердило оновлений перелік препаратів і медвиробів. До програми додали 85 нових ліків, а загалом вона охоплює понад 700 найменувань для лікування широкого спектра захворювань, які українці можуть отримати безоплатно або з доплатою за електронним рецептом.

Також з грудня 2025 року Кабінет міністрів України дозволив реалізацію лікарських засобів на автозаправних станціях. Рішення стосується лише безрецептурних препаратів і не поширюється на ліки, які відпускаються за рецептом.

