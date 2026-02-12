"Доступных лекарств" станет больше: когда и какие важные препараты появятся в списке

Программу "Доступные лекарства" в Украине планируют расширить. Уже весной в нее войдут комплексные и эффективные препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней дыхательной системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого в Facebook.
Главное:
Народный депутат напомнил, что "Доступные лекарства" - один из ключевых шагов команды президента для обеспечения доступности медикаментов пациентам с хроническими заболеваниями.
На этот год, по его словам, в бюджете заложены средства на расширение правительственной программы.
Благодаря этому еще больше украинцев смогут получить необходимое лечение:
Согласно информации Радуцкого, программа "Доступные лекарства" расширяется уже с апреля 2026 года.
Речь идет о том, что в ней появятся новые препараты от:
"Поскольку сердечно-сосудистые болезни часто сочетаются с диабетом или болезнями дыхательной системы, мы расширяем доступ пациентов именно к комплексным и эффективным препаратам", - подчеркнул народный депутат.
Он добавил, что предотвращение и лечение сердечно-сосудистых заболеваний - "приоритет работы профильного комитета и Минздрава".
Кроме того, Радуцкий напомнил, что в этом году в Украине:
В целом, по состоянию на сейчас, правительственная программа реимбурсации "Доступные лекарства" уже охватывает более 700 наименований и продолжает расти.
Так, с апреля к ней добавляются:
В завершение Радуцкий напомнил, что для получения лекарств в рамках программы гражданам необходимо:
"Если вам отказывают в предоставлении медикаментов в фармацевтическом учреждении, звоните на горячую линию Минздрава по телефону 0 800 505 201 или пишите в контакт-центр НСЗУ - 16-77", - подытожил народный избранник.
Тем временем правительство поручило Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе усилить мониторинг цен на лекарственные средства в аптеках по всей стране.
В случае выявления нарушений насчет торговых наценок, государство будет реагировать жестко - к субъектам хозяйствования будут применять штрафные санкции.
