RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

"Доступных лекарств" станет больше: когда и какие важные препараты появятся в списке

Программу "Доступные лекарства" в 2026 году планируют расширить (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Программу "Доступные лекарства" в Украине планируют расширить. Уже весной в нее войдут комплексные и эффективные препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней дыхательной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого в Facebook.

Читайте также: Долговременный медсестринский уход: кому услуга доступна бесплатно и как получить

Главное:

  • Сроки: расширение правительственной программы "Доступные лекарства" запланировано уже весной 2026 года.
  • Категории: в список добавят новые препараты для лечения сердца и сосудов, сахарного диабета и болезней дыхательной системы.
  • Условия: пациенты смогут получить медикаменты бесплатно или с небольшой доплатой - при наличии электронного рецепта.
  • Защита прав: в случае отказа аптеки выдать лекарства, пациентам советуют обращаться на горячие линии Минздрава или НСЗУ.

Чем важны "Доступные лекарства" для украинцев

Народный депутат напомнил, что "Доступные лекарства" - один из ключевых шагов команды президента для обеспечения доступности медикаментов пациентам с хроническими заболеваниями.

На этот год, по его словам, в бюджете заложены средства на расширение правительственной программы.

Благодаря этому еще больше украинцев смогут получить необходимое лечение:

  • либо бесплатно;
  • либо с частичной доплатой.

Когда именно "Доступных лекарств" станет больше

Согласно информации Радуцкого, программа "Доступные лекарства" расширяется уже с апреля 2026 года.

Речь идет о том, что в ней появятся новые препараты от:

  • сердечно-сосудистых заболеваний;
  • диабета;
  • болезней дыхательной системы.

Новые препараты в "Доступных лекарствах" появятся с апреля (инфографика: facebook.com/radutskyy)

"Поскольку сердечно-сосудистые болезни часто сочетаются с диабетом или болезнями дыхательной системы, мы расширяем доступ пациентов именно к комплексным и эффективным препаратам", - подчеркнул народный депутат.

Он добавил, что предотвращение и лечение сердечно-сосудистых заболеваний - "приоритет работы профильного комитета и Минздрава".

Кроме того, Радуцкий напомнил, что в этом году в Украине:

  • стартовала программа "Скрининг здоровья 40+" для раннего выявления патологий;
  • было увеличено финансирование кардиохирургической помощи.

Какие препараты добавят в программу

В целом, по состоянию на сейчас, правительственная программа реимбурсации "Доступные лекарства" уже охватывает более 700 наименований и продолжает расти.

Так, с апреля к ней добавляются:

  • аторвастатин - базовая терапия для контроля уровня холестерина;
  • ривароксабан, дабигатран, апиксабан - современные пероральные антикоагулянты для профилактики инсульта при фибрилляции предсердий и лечения тромбозов;
  • дапаглифлозин и эмпаглифлозин - терапия для пациентов с сахарным диабетом 2 типа в определенных группах;
  • формотерол в комбинации с беклометазоном - базисная ингаляционная терапия для контроля бронхиальной астмы и ХОЗЛ (хронического обструктивного заболевания легких).

Как получить "Доступные лекарства" в Украине

В завершение Радуцкий напомнил, что для получения лекарств в рамках программы гражданам необходимо:

  • посетить врача первичного звена или профильного специалиста;
  • получить электронный рецепт;
  • обратиться в аптеку.

"Если вам отказывают в предоставлении медикаментов в фармацевтическом учреждении, звоните на горячую линию Минздрава по телефону 0 800 505 201 или пишите в контакт-центр НСЗУ - 16-77", - подытожил народный избранник.

Публикация Радуцкого (скриншот: facebook.com/radutskyy)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие аптеки в Киеве будут работать круглосуточно в случае блэкаутов (список адресов).

Тем временем правительство поручило Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе усилить мониторинг цен на лекарственные средства в аптеках по всей стране.

В случае выявления нарушений насчет торговых наценок, государство будет реагировать жестко - к субъектам хозяйствования будут применять штрафные санкции.

Читайте также, какие медицинские услуги детям и будущим родителям гарантирует государство (предоставляет бесплатно).

Читайте РБК-Украина в Google News
аптекиМихаил РадуцкийМинистерство здравоохранения УкраиныМедицинская помощьБолезниВрачиЗдоровьеДоступные лекарстваПрепаратыСердечно-сосудистые заболевания