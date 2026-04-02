UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

"Доступних ліків" стало більше: які нові препарати можна отримати безкоштовно чи з доплатою

12:34 02.04.2026 Чт
4 хв
Деякі важливі ліки з'явились у програмі вперше
aimg Ірина Костенко
Деякі захворювання потребують комплексного лікування (фото ілюстративне: Getty Images)

Оновлена програма "Доступні ліки" охоплює вже понад 700 лікарських засобів і медичних виробів. Це дозволяє українцям суттєво зекономити на домашній аптечці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Читайте також: Три найдешевші варіанти: як за допомогою одного QR-коду знайти ліки за низькою ціною

Головне:

  • Масштабне оновлення: розширення програми "Доступні ліки" - один із ключових кроків для підвищення доступності лікування пацієнтів із хронічними захворюваннями.
  • Вперше у списку: у програму включили дві нові діючі речовини, тоді як в інших випадках ідеться про розширення переліку торгових назв препаратів із діючими речовинами, які вже були доступні раніше.
  • Для кого розширили вибір: в "Доступні ліки" додали препарати для лікування серця, діабету, розладів психіки, епілепсії, хвороби Паркінсона, онкології молочної залози й не тільки.
  • Фінансування: у 2026 році бюджет програми суттєво зріс і становить 8,7 млрд гривень.

Скільки нових препаратів додали до переліку

Українцям розповіли, що МОЗ оновило перелік лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою "Доступні ліки".

Уточнюється, що відповідний наказ міністерства набрав чинності 31 березня 2026 року.

Отже, тепер пацієнти можуть отримувати за програмою - за електронним рецептом - ще більше необхідних препаратів:

  • або безоплатно;
  • або з частковою доплатою.

"До оновленого переліку додано 37 нових препаратів у різних дозуваннях", - повідомили в МОЗ

Зазначається, що розширення програми "є одним із ключових кроків для підвищення доступності лікування для пацієнтів із хронічними захворюваннями".

Які засоби потрапили до програми вперше

Згідно з інформацією міністерства, з цих 37 нових позицій уперше до програми включили лікарські засоби з двома діючими речовинами:

  • Оспамокс (амоксицилін);
  • Унілат (офлоксацин).

"В інших випадках ідеться про розширення переліку торгових назв препаратів із діючими речовинами, які вже були доступні в межах програми", - пояснили громадянам.

Тобто в цілому для пацієнтів розширюється вибір лікарських засобів, які можна отримати в межах програми реімбурсації.

"Від початку 2026 року програмою вже скористалися понад 1,5 млн пацієнтів і пацієнток. За цей час було погашено понад 3,5 млн рецептів", - уточнили у міністерстві.

Препаратів від яких захворювань стало більше

У МОЗ повідомили, що нові препарати додали в "Доступні ліки" за кількома напрямами. Йдеться, зокрема, про лікування:

  • серцево-судинних захворювань;
  • інфекційних захворювань;
  • цукрового діабету;
  • психічних і поведінкових розладів;
  • епілепсії;
  • хвороби Паркінсона;
  • захворювань органів дихання;
  • офтальмологічних захворювань.

Деякі препарати застосовуються також для профілактики:

  • під час вагітності;
  • при лікування мігрені;
  • при лікуванні окремих онкологічних захворювань.

"У пріоритеті держави залишається боротьба із серцево-судинними захворюваннями, які є основною причиною смертності в Україні", - наголосили в МОЗ.

Саме тому програма доповнюється препаратами, які забезпечують більш комплексне лікування.

"Зокрема з урахуванням поширеного поєднання серцево-судинних захворювань, діабету та хвороб дихальної системи", - зауважили в міністерстві.

Які саме препарати додали до програми

За напрямом серцево-судинних захворювань до програми включили:

  • Телпрес плюс (телмісартан + гідрохлортіазид);
  • Індап (індапамід);
  • Тиурекс (гідрохлортіазид);
  • Верошпірон (спіронолактон);
  • Торадів (торасемід);
  • Ацекор Кардіо (ацетилсаліцилова кислота).

Для лікування інфекційних захворювань у дітей до переліку препаратів додали:

  • Оспамокс (амоксицилін);
  • Трикасайд (метронідазол);
  • Уніфлокс (офлоксацин);
  • Ципронекс (ципрофлоксацин).

"Саме амоксицилін і офлоксацин стали новими діючими речовинами, які вперше з'явилися в програмі", - наголосили в МОЗ.

За напрямом психічних і поведінкових розладів програма поповнилася препаратами:

  • Есциталопрам Тева (есциталопрам);
  • Асіталокс (есциталопрам);
  • Кветирон (кветіапін).

Також до програми "Доступні ліки" було включено:

  • Левеніум (леветирацетам) - для пацієнтів з епілепсією;
  • Левоком ретард Асіно (леводопа + карбідопа) - для лікування хвороби Паркінсона;
  • Метафора®-SR і Метформін (метформін) - для лікування цукрового діабету;
  • Вентолін Евохалер (сальбутамол) - для пацієнтів із захворюваннями органів дихання;
  • Пролатан, Унілат, Ксалоптик Еко (латанопрост) - для лікування глаукоми;
  • Мігренет (суматриптан) - для лікування мігрені;
  • Фолієва кислота Астра (фолієва кислота) - для профілактики під час вагітності;
  • Аралет (летрозол) та Екземарин (екземестан) - для лікування злоякісних новоутворень молочної залози.

Скільки всього позицій у програмі "Доступні ліки"

За даними МОЗ, в цілому оновлений перелік програми "Доступні ліки" налічує тепер 748 позицій, які підлягають реімбурсації.

Із них:

  • 621 - лікарські засоби;
  • 59 - препарати інсуліну;
  • 32 - комбіновані препарати;
  • 36 - найменування медичних виробів (зокрема тест-смужок для глюкометрів).

Повідомляється, що у 2026 році фінансування програми зросло на 1,8 млрд гривень і становить 8,7 млрд гривень.

"Для порівняння: у 2025 році на програму було передбачено 6,9 млрд гривень", - підсумували в МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у селах та біля фронту змінили правила видачі ліків за е-рецептом.

Крім того, в Україні посилюють контроль за цінами на ліки в аптеках (у разі необґрунтованих націнок можуть бути навіть штрафи).

Читайте також про продаж ліків на АЗС та пошті - які головні ризики такої ініціативи.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
аптекиМінстерство охорони здоров'я УкраїниМедична допомогаХворобиЛікаріЗдоров'яДоступні лікиЛікарніПрепарати