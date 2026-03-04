Без фармацевта, але з ліками: у селах та біля фронту змінюють правила видачі за е-рецептом
У невеликих селах та громадах поблизу лінії фронту спростили доступ до медикаментів. Тепер відпускати препарати за електронними рецептами в місцевих аптеках можуть не лише фармацевти, а й медичні сестри та брати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ).
Чому це важливо
У МОЗ зазначають, що через повномасштабну війну та міграцію у віддалених регіонах виник гострий дефіцит аптечних кадрів. Раніше через брак дипломованих фармацевтів аптечні пункти часто зачинялися. Оновлення Ліцензійних умов дозволяє залучати до роботи фахівців зі спеціальністю "Медсестринство".
Тепер у сільських та прифронтових аптеках обслуговувати пацієнтів можуть:
- медичні сестри та брати;
- фельдшери;
- акушери.
Які ліки можна отримати
Завдяки оновленню електронної системи охорони здоров’я (ЕЗОЗ), залучені медики мають право відпускати широкий перелік засобів:
- рецептурні препарати, придбані власним коштом;
- "доступні ліки" (препарати від діабету, астми, серцево-судинних захворювань), які держава відшкодовує повністю або частково;
- медикаменти за місцевими програмами підтримки.
- тест-смужки для глюкометрів за програмою реімбурсації.
Як працює механізм
Пацієнтам більше не потрібно їхати десятки кілометрів до великих міст. Медсестра в місцевій аптеці може самостійно знайти е-рецепт у системі, перевірити код підтвердження та видати необхідні ліки.
Це рішення дозволить зберегти роботу аптечних точок у критично важливих районах та забезпечити вчасну допомогу людям, які залишаються у прифронтових зонах.
Нові правила продажу ліків в Україні
Нагадаємо, Кабмін дозволив продавати на автозаправних станціях безрецептурні лікарські засоби. Таке рішення має зробити базові ліки доступнішими, особливо в селах, уночі та під час відключень світла. Водночас АЗС повинні отримати ліцензію та дотримуватися вимог щодо зберігання і контролю препаратів.
Детальніше про нові правила продажу ліків в Україні – у матеріалі РБК-Україна.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.