Без фармацевта, але з ліками: у селах та біля фронту змінюють правила видачі за е-рецептом

У невеликих селах та громадах поблизу лінії фронту спростили доступ до медикаментів. Тепер відпускати препарати за електронними рецептами в місцевих аптеках можуть не лише фармацевти, а й медичні сестри та брати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ).

Чому це важливо

У МОЗ зазначають, що через повномасштабну війну та міграцію у віддалених регіонах виник гострий дефіцит аптечних кадрів. Раніше через брак дипломованих фармацевтів аптечні пункти часто зачинялися. Оновлення Ліцензійних умов дозволяє залучати до роботи фахівців зі спеціальністю "Медсестринство".

Тепер у сільських та прифронтових аптеках обслуговувати пацієнтів можуть:

медичні сестри та брати;

фельдшери;

акушери.

Які ліки можна отримати

Завдяки оновленню електронної системи охорони здоров’я (ЕЗОЗ), залучені медики мають право відпускати широкий перелік засобів:

рецептурні препарати, придбані власним коштом;

"доступні ліки" (препарати від діабету, астми, серцево-судинних захворювань), які держава відшкодовує повністю або частково;

медикаменти за місцевими програмами підтримки.

тест-смужки для глюкометрів за програмою реімбурсації.

Як працює механізм

Пацієнтам більше не потрібно їхати десятки кілометрів до великих міст. Медсестра в місцевій аптеці може самостійно знайти е-рецепт у системі, перевірити код підтвердження та видати необхідні ліки.

Це рішення дозволить зберегти роботу аптечних точок у критично важливих районах та забезпечити вчасну допомогу людям, які залишаються у прифронтових зонах.