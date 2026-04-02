"Доступных лекарств" стало больше: какие новые препараты можно получить бесплатно или с доплатой

Обновленная программа "Доступные лекарства" охватывает уже более 700 лекарственных средств и медицинских изделий. Это позволяет украинцам существенно сэкономить на домашней аптечке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Главное:
Украинцам рассказали, что Минздрав обновил перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые подлежат реимбурсации по программе "Доступные лекарства".
Уточняется, что соответствующий приказ министерства вступил в силу 31 марта 2026 года.
Следовательно, теперь пациенты могут получать по программе - по электронному рецепту - еще больше необходимых препаратов:
"В обновленный перечень добавлено 37 новых препаратов в различных дозировках", - сообщили в Минздраве.
Отмечается, что расширение программы "является одним из ключевых шагов для повышения доступности лечения для пациентов с хроническими заболеваниями".
Согласно информации министерства, из этих 37 новых позиций впервые в программу включили лекарственные средства с двумя действующими веществами:
"В других случаях речь идет о расширении перечня торговых названий препаратов с действующими веществами, которые уже были доступны в рамках программы", - объяснили гражданам.
То есть в целом для пациентов расширяется выбор лекарственных средств, которые можно получить в рамках программы реимбурсации.
"С начала 2026 года программой уже воспользовались более 1,5 млн пациентов и пациенток. За это время было погашено более 3,5 млн рецептов", - уточнили в министерстве.
В Минздраве сообщили, что новые препараты добавили в "Доступные лекарства" по нескольким направлениям. Речь идет, в частности, про лечение:
Некоторые препараты применяются также для профилактики:
"В приоритете государства остается борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смертности в Украине", - подчеркнули в Минздраве.
Именно поэтому программа дополняется препаратами, которые обеспечивают более комплексное лечение.
"В частности с учетом распространенного сочетания сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней дыхательной системы", - отметили в министерстве.
По направлению сердечно-сосудистых заболеваний в программу включили:
Для лечения инфекционных заболеваний у детей в перечень препаратов добавили:
"Именно амоксициллин и офлоксацин стали новыми действующими веществами, которые впервые появились в программе", - подчеркнули в Минздраве.
По направлению психических и поведенческих расстройств программа пополнилась препаратами:
Также в программу "Доступные лекарства" были включены:
По данным Минздрава, в целом обновленный перечень программы "Доступные лекарства" насчитывает теперь 748 позиций, подлежащих реимбурсации.
Из них:
Сообщается, что в 2026 году финансирование программы выросло на 1,8 млрд гривен и составляет 8,7 млрд гривен.
"Для сравнения: в 2025 году на программу было предусмотрено 6,9 млрд гривен", - подытожили в Минздраве.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.