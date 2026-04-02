RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

"Доступных лекарств" стало больше: какие новые препараты можно получить бесплатно или с доплатой

12:34 02.04.2026 Чт
4 мин
Некоторые важные лекарства появились в программе впервые
aimg Ирина Костенко
Некоторые заболевания требуют комплексного лечения (фото иллюстративное: Getty Images)

Обновленная программа "Доступные лекарства" охватывает уже более 700 лекарственных средств и медицинских изделий. Это позволяет украинцам существенно сэкономить на домашней аптечке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Главное:

  • Масштабное обновление: расширение программы "Доступные лекарства" - один из ключевых шагов для повышения доступности лечения пациентов с хроническими заболеваниями.
  • Впервые в списке: в программу включили два новых действующих вещества, тогда как в других случаях речь идет о расширении перечня торговых названий препаратов с действующими веществами, которые уже были доступны ранее.
  • Для кого расширили выбор: в "Доступные лекарства" добавили препараты для лечения сердца, диабета, расстройств психики, эпилепсии, болезни Паркинсона, онкологии молочной железы и не только.
  • Финансирование: в 2026 году бюджет программы существенно вырос и составляет 8,7 млрд гривен.

Сколько новых препаратов добавили в перечень

Украинцам рассказали, что Минздрав обновил перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые подлежат реимбурсации по программе "Доступные лекарства".

Уточняется, что соответствующий приказ министерства вступил в силу 31 марта 2026 года.

Следовательно, теперь пациенты могут получать по программе - по электронному рецепту - еще больше необходимых препаратов:

  • либо бесплатно;
  • либо с частичной доплатой.

"В обновленный перечень добавлено 37 новых препаратов в различных дозировках", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что расширение программы "является одним из ключевых шагов для повышения доступности лечения для пациентов с хроническими заболеваниями".

Какие средства попали в программу впервые

Согласно информации министерства, из этих 37 новых позиций впервые в программу включили лекарственные средства с двумя действующими веществами:

  • Оспамокс (амоксициллин);
  • Унилат (офлоксацин).

"В других случаях речь идет о расширении перечня торговых названий препаратов с действующими веществами, которые уже были доступны в рамках программы", - объяснили гражданам.

То есть в целом для пациентов расширяется выбор лекарственных средств, которые можно получить в рамках программы реимбурсации.

"С начала 2026 года программой уже воспользовались более 1,5 млн пациентов и пациенток. За это время было погашено более 3,5 млн рецептов", - уточнили в министерстве.

Препаратов от каких заболеваний стало больше

В Минздраве сообщили, что новые препараты добавили в "Доступные лекарства" по нескольким направлениям. Речь идет, в частности, про лечение:

  • сердечно-сосудистых заболеваний;
  • инфекционных заболеваний;
  • сахарного диабета;
  • психических и поведенческих расстройств;
  • эпилепсии;
  • болезни Паркинсона;
  • заболеваний органов дыхания;
  • офтальмологических заболеваний.

Некоторые препараты применяются также для профилактики:

  • во время беременности;
  • при лечение мигрени;
  • при лечении отдельных онкологических заболеваний.

"В приоритете государства остается борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смертности в Украине", - подчеркнули в Минздраве.

Именно поэтому программа дополняется препаратами, которые обеспечивают более комплексное лечение.

"В частности с учетом распространенного сочетания сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней дыхательной системы", - отметили в министерстве.

Какие именно препараты добавили в программу

По направлению сердечно-сосудистых заболеваний в программу включили:

  • Телпрес плюс (телмисартан + гидрохлортиазид);
  • Индап (индапамид);
  • Тиурекс (гидрохлортиазид);
  • Верошпирон (спиронолактон);
  • Торадив (торасемид);
  • Ацекор Кардио (ацетилсалициловая кислота).

Для лечения инфекционных заболеваний у детей в перечень препаратов добавили:

  • Оспамокс (амоксициллин);
  • Трикасайд (метронидазол);
  • Унифлокс (офлоксацин);
  • Ципронекс (ципрофлоксацин).

"Именно амоксициллин и офлоксацин стали новыми действующими веществами, которые впервые появились в программе", - подчеркнули в Минздраве.

По направлению психических и поведенческих расстройств программа пополнилась препаратами:

  • Эсциталопрам Тева (эсциталопрам);
  • Аситалокс (эсциталопрам);
  • Кветирон (кветиапин).

Также в программу "Доступные лекарства" были включены:

  • Левениум (леветирацетам) - для пациентов с эпилепсией;
  • Левоком ретард Асино (леводопа + карбидопа) - для лечения болезни Паркинсона;
  • Метафора®-SR и Метформин (метформин) - для лечения сахарного диабета;
  • Вентолин Эвохалер (сальбутамол) - для пациентов с заболеваниями органов дыхания;
  • Пролатан, Унилат, Ксалоптик Эко (латанопрост) - для лечения глаукомы;
  • Мигренет (суматриптан) - для лечения мигрени;
  • Фолиевая кислота Астра (фолиевая кислота) - для профилактики во время беременности;
  • Аралет (летрозол) и Экземарин (экземестан) - для лечения злокачественных новообразований молочной железы.

Сколько всего позиций в программе "Доступные лекарства"

По данным Минздрава, в целом обновленный перечень программы "Доступные лекарства" насчитывает теперь 748 позиций, подлежащих реимбурсации.

Из них:

  • 621 - лекарственные средства;
  • 59 - препараты инсулина;
  • 32 - комбинированные препараты;
  • 36 - наименование медицинских изделий (в частности тест-полосок для глюкометров).

Сообщается, что в 2026 году финансирование программы выросло на 1,8 млрд гривен и составляет 8,7 млрд гривен.

"Для сравнения: в 2025 году на программу было предусмотрено 6,9 млрд гривен", - подытожили в Минздраве.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
аптекиМинистерство здравоохранения УкраиныМедицинская помощьБолезниВрачиЗдоровьеДоступные лекарстваБольницыПрепараты