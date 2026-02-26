Три найдешевші варіанти: як за допомогою одного QR-коду знайти ліки за низькою ціною

Українці тепер зможуть миттєво знаходити найдешевші аналоги препаратів прямо під час візиту до лікаря. Уряд впровадив спеціальну функцію в е-рецептах, яка показуватиме три найвигідніші варіанти ліків у Національному каталозі цін.

Про запуск механізму, що допоможе пацієнтам не переплачувати за дорогі бренди, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко , передає РБК-Україна .

QR-код на службі економії

Головна новація полягає в тому, що разом із електронним рецептом пацієнт отримуватиме паперову пам’ятку з QR-кодом. Відсканувавши його, можна миттєво побачити всі доступні в Україні препарати з тією ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску.

Система автоматично підкаже:

три варіанти ліків за найнижчою ціною;

перелік усіх аналогів, зареєстрованих у каталозі;

граничну вартість, вище якої аптеки не мають права продавати цей засіб.

Важливо, що за новими правилами щонайменше один із трьох найдешевших варіантів обов’язково має бути в наявності в будь-якій аптеці країни.

На які ліки це поширюється

На першому етапі нова можливість доступна для однокомпонентних рецептурних ліків у формі таблеток і капсул, які пацієнти купують за власні кошти. Надалі уряд планує масштабувати це рішення і на інші групи медикаментів.

Аптечні мережі позбавлені можливості встановлювати довільні націнки на ці групи товарів - ціна не може перевищувати встановлений державою ліміт.

Українці можуть самостійно ознайомитися з Національним каталогом цін.