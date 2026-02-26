Три найдешевші варіанти: як за допомогою одного QR-коду знайти ліки за низькою ціною
Українці тепер зможуть миттєво знаходити найдешевші аналоги препаратів прямо під час візиту до лікаря. Уряд впровадив спеціальну функцію в е-рецептах, яка показуватиме три найвигідніші варіанти ліків у Національному каталозі цін.
Про запуск механізму, що допоможе пацієнтам не переплачувати за дорогі бренди, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає РБК-Україна.
QR-код на службі економії
Головна новація полягає в тому, що разом із електронним рецептом пацієнт отримуватиме паперову пам’ятку з QR-кодом. Відсканувавши його, можна миттєво побачити всі доступні в Україні препарати з тією ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску.
Система автоматично підкаже:
- три варіанти ліків за найнижчою ціною;
- перелік усіх аналогів, зареєстрованих у каталозі;
- граничну вартість, вище якої аптеки не мають права продавати цей засіб.
Важливо, що за новими правилами щонайменше один із трьох найдешевших варіантів обов’язково має бути в наявності в будь-якій аптеці країни.
На які ліки це поширюється
На першому етапі нова можливість доступна для однокомпонентних рецептурних ліків у формі таблеток і капсул, які пацієнти купують за власні кошти. Надалі уряд планує масштабувати це рішення і на інші групи медикаментів.
Аптечні мережі позбавлені можливості встановлювати довільні націнки на ці групи товарів - ціна не може перевищувати встановлений державою ліміт.
Українці можуть самостійно ознайомитися з Національним каталогом цін.
Раніше РБК-Україна писало, що аптеки в Україні щотижня перевірятимуть на предмет необґрунтованих націнок, а за порушення застосовуватимуть штрафи. МОЗ та Держпродспоживслужба відстежуватимуть вартість препаратів із окремого переліку по всій країні.
Також ми розповідали, що програму "Доступні ліки" розширять із квітня 2026 року. До переліку додадуть нові препарати від серцево-судинних захворювань, діабету та хвороб дихальної системи. Йдеться про сучасні антикоагулянти, статини, препарати для лікування діабету 2 типу та інгаляційні засоби для астми і ХОЗЛ.
