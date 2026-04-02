ua en ru
Чт, 02 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

"Доступних ліків" стало більше: які нові препарати можна отримати безкоштовно чи з доплатою

12:34 02.04.2026 Чт
4 хв
Деякі важливі ліки з'явились у програмі вперше
aimg Ірина Костенко
"Доступних ліків" стало більше: які нові препарати можна отримати безкоштовно чи з доплатою

Оновлена програма "Доступні ліки" охоплює вже понад 700 лікарських засобів і медичних виробів. Це дозволяє українцям суттєво зекономити на домашній аптечці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Читайте також: Три найдешевші варіанти: як за допомогою одного QR-коду знайти ліки за низькою ціною

Головне:

  • Масштабне оновлення: розширення програми "Доступні ліки" - один із ключових кроків для підвищення доступності лікування пацієнтів із хронічними захворюваннями.
  • Вперше у списку: у програму включили дві нові діючі речовини, тоді як в інших випадках ідеться про розширення переліку торгових назв препаратів із діючими речовинами, які вже були доступні раніше.
  • Для кого розширили вибір: в "Доступні ліки" додали препарати для лікування серця, діабету, розладів психіки, епілепсії, хвороби Паркінсона, онкології молочної залози й не тільки.
  • Фінансування: у 2026 році бюджет програми суттєво зріс і становить 8,7 млрд гривень.

Скільки нових препаратів додали до переліку

Українцям розповіли, що МОЗ оновило перелік лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою "Доступні ліки".

Уточнюється, що відповідний наказ міністерства набрав чинності 31 березня 2026 року.

Отже, тепер пацієнти можуть отримувати за програмою - за електронним рецептом - ще більше необхідних препаратів:

  • або безоплатно;
  • або з частковою доплатою.

"До оновленого переліку додано 37 нових препаратів у різних дозуваннях", - повідомили в МОЗ

Зазначається, що розширення програми "є одним із ключових кроків для підвищення доступності лікування для пацієнтів із хронічними захворюваннями".

Які засоби потрапили до програми вперше

Згідно з інформацією міністерства, з цих 37 нових позицій уперше до програми включили лікарські засоби з двома діючими речовинами:

  • Оспамокс (амоксицилін);
  • Унілат (офлоксацин).

"В інших випадках ідеться про розширення переліку торгових назв препаратів із діючими речовинами, які вже були доступні в межах програми", - пояснили громадянам.

Тобто в цілому для пацієнтів розширюється вибір лікарських засобів, які можна отримати в межах програми реімбурсації.

"Від початку 2026 року програмою вже скористалися понад 1,5 млн пацієнтів і пацієнток. За цей час було погашено понад 3,5 млн рецептів", - уточнили у міністерстві.

Препаратів від яких захворювань стало більше

У МОЗ повідомили, що нові препарати додали в "Доступні ліки" за кількома напрямами. Йдеться, зокрема, про лікування:

  • серцево-судинних захворювань;
  • інфекційних захворювань;
  • цукрового діабету;
  • психічних і поведінкових розладів;
  • епілепсії;
  • хвороби Паркінсона;
  • захворювань органів дихання;
  • офтальмологічних захворювань.

Деякі препарати застосовуються також для профілактики:

  • під час вагітності;
  • при лікування мігрені;
  • при лікуванні окремих онкологічних захворювань.

"У пріоритеті держави залишається боротьба із серцево-судинними захворюваннями, які є основною причиною смертності в Україні", - наголосили в МОЗ.

Саме тому програма доповнюється препаратами, які забезпечують більш комплексне лікування.

"Зокрема з урахуванням поширеного поєднання серцево-судинних захворювань, діабету та хвороб дихальної системи", - зауважили в міністерстві.

Які саме препарати додали до програми

За напрямом серцево-судинних захворювань до програми включили:

  • Телпрес плюс (телмісартан + гідрохлортіазид);
  • Індап (індапамід);
  • Тиурекс (гідрохлортіазид);
  • Верошпірон (спіронолактон);
  • Торадів (торасемід);
  • Ацекор Кардіо (ацетилсаліцилова кислота).

Для лікування інфекційних захворювань у дітей до переліку препаратів додали:

  • Оспамокс (амоксицилін);
  • Трикасайд (метронідазол);
  • Уніфлокс (офлоксацин);
  • Ципронекс (ципрофлоксацин).

"Саме амоксицилін і офлоксацин стали новими діючими речовинами, які вперше з'явилися в програмі", - наголосили в МОЗ.

За напрямом психічних і поведінкових розладів програма поповнилася препаратами:

  • Есциталопрам Тева (есциталопрам);
  • Асіталокс (есциталопрам);
  • Кветирон (кветіапін).

Також до програми "Доступні ліки" було включено:

  • Левеніум (леветирацетам) - для пацієнтів з епілепсією;
  • Левоком ретард Асіно (леводопа + карбідопа) - для лікування хвороби Паркінсона;
  • Метафора®-SR і Метформін (метформін) - для лікування цукрового діабету;
  • Вентолін Евохалер (сальбутамол) - для пацієнтів із захворюваннями органів дихання;
  • Пролатан, Унілат, Ксалоптик Еко (латанопрост) - для лікування глаукоми;
  • Мігренет (суматриптан) - для лікування мігрені;
  • Фолієва кислота Астра (фолієва кислота) - для профілактики під час вагітності;
  • Аралет (летрозол) та Екземарин (екземестан) - для лікування злоякісних новоутворень молочної залози.

Скільки всього позицій у програмі "Доступні ліки"

За даними МОЗ, в цілому оновлений перелік програми "Доступні ліки" налічує тепер 748 позицій, які підлягають реімбурсації.

Із них:

  • 621 - лікарські засоби;
  • 59 - препарати інсуліну;
  • 32 - комбіновані препарати;
  • 36 - найменування медичних виробів (зокрема тест-смужок для глюкометрів).

Повідомляється, що у 2026 році фінансування програми зросло на 1,8 млрд гривень і становить 8,7 млрд гривень.

"Для порівняння: у 2025 році на програму було передбачено 6,9 млрд гривень", - підсумували в МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у селах та біля фронту змінили правила видачі ліків за е-рецептом.

Крім того, в Україні посилюють контроль за цінами на ліки в аптеках (у разі необґрунтованих націнок можуть бути навіть штрафи).

Читайте також про продаж ліків на АЗС та пошті - які головні ризики такої ініціативи.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
аптеки Мінстерство охорони здоров'я України Медична допомога Хвороби Лікарі Здоров'я Доступні ліки Лікарні Препарати
Новини
Дизель вже під 93 грн, бензин та газ дорожчають: АЗС підвищили ціни на пальне
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої