"Доступних ліків" стало більше: які нові препарати можна отримати безкоштовно чи з доплатою

Оновлена програма "Доступні ліки" охоплює вже понад 700 лікарських засобів і медичних виробів. Це дозволяє українцям суттєво зекономити на домашній аптечці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Головне: Масштабне оновлення : розширення програми "Доступні ліки" - один із ключових кроків для підвищення доступності лікування пацієнтів із хронічними захворюваннями.

: розширення програми "Доступні ліки" - один із ключових кроків для підвищення доступності лікування пацієнтів із хронічними захворюваннями. Вперше у списку : у програму включили дві нові діючі речовини, тоді як в інших випадках ідеться про розширення переліку торгових назв препаратів із діючими речовинами, які вже були доступні раніше.

: у програму включили дві нові діючі речовини, тоді як в інших випадках ідеться про розширення переліку торгових назв препаратів із діючими речовинами, які вже були доступні раніше. Для кого розширили вибір : в "Доступні ліки" додали препарати для лікування серця, діабету, розладів психіки, епілепсії, хвороби Паркінсона, онкології молочної залози й не тільки.

: в "Доступні ліки" додали препарати для лікування серця, діабету, розладів психіки, епілепсії, хвороби Паркінсона, онкології молочної залози й не тільки. Фінансування: у 2026 році бюджет програми суттєво зріс і становить 8,7 млрд гривень.

Скільки нових препаратів додали до переліку

Українцям розповіли, що МОЗ оновило перелік лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою "Доступні ліки".

Уточнюється, що відповідний наказ міністерства набрав чинності 31 березня 2026 року.

Отже, тепер пацієнти можуть отримувати за програмою - за електронним рецептом - ще більше необхідних препаратів:

або безоплатно;

або з частковою доплатою.

"До оновленого переліку додано 37 нових препаратів у різних дозуваннях", - повідомили в МОЗ

Зазначається, що розширення програми "є одним із ключових кроків для підвищення доступності лікування для пацієнтів із хронічними захворюваннями".

Які засоби потрапили до програми вперше

Згідно з інформацією міністерства, з цих 37 нових позицій уперше до програми включили лікарські засоби з двома діючими речовинами:

Оспамокс (амоксицилін);

Унілат (офлоксацин).

"В інших випадках ідеться про розширення переліку торгових назв препаратів із діючими речовинами, які вже були доступні в межах програми", - пояснили громадянам.

Тобто в цілому для пацієнтів розширюється вибір лікарських засобів, які можна отримати в межах програми реімбурсації.

"Від початку 2026 року програмою вже скористалися понад 1,5 млн пацієнтів і пацієнток. За цей час було погашено понад 3,5 млн рецептів", - уточнили у міністерстві.

Препаратів від яких захворювань стало більше

У МОЗ повідомили, що нові препарати додали в "Доступні ліки" за кількома напрямами. Йдеться, зокрема, про лікування:

серцево-судинних захворювань;

інфекційних захворювань;

цукрового діабету;

психічних і поведінкових розладів;

епілепсії;

хвороби Паркінсона;

захворювань органів дихання;

офтальмологічних захворювань.

Деякі препарати застосовуються також для профілактики:

під час вагітності;

при лікування мігрені;

при лікуванні окремих онкологічних захворювань.

"У пріоритеті держави залишається боротьба із серцево-судинними захворюваннями, які є основною причиною смертності в Україні", - наголосили в МОЗ.

Саме тому програма доповнюється препаратами, які забезпечують більш комплексне лікування.

"Зокрема з урахуванням поширеного поєднання серцево-судинних захворювань, діабету та хвороб дихальної системи", - зауважили в міністерстві.

Які саме препарати додали до програми

За напрямом серцево-судинних захворювань до програми включили:

Телпрес плюс (телмісартан + гідрохлортіазид);

Індап (індапамід);

Тиурекс (гідрохлортіазид);

Верошпірон (спіронолактон);

Торадів (торасемід);

Ацекор Кардіо (ацетилсаліцилова кислота).

Для лікування інфекційних захворювань у дітей до переліку препаратів додали:

Оспамокс (амоксицилін);

Трикасайд (метронідазол);

Уніфлокс (офлоксацин);

Ципронекс (ципрофлоксацин).

"Саме амоксицилін і офлоксацин стали новими діючими речовинами, які вперше з'явилися в програмі", - наголосили в МОЗ.

За напрямом психічних і поведінкових розладів програма поповнилася препаратами:

Есциталопрам Тева (есциталопрам);

Асіталокс (есциталопрам);

Кветирон (кветіапін).

Також до програми "Доступні ліки" було включено:

Левеніум (леветирацетам) - для пацієнтів з епілепсією;

Левоком ретард Асіно (леводопа + карбідопа) - для лікування хвороби Паркінсона;

Метафора®-SR і Метформін (метформін) - для лікування цукрового діабету;

Вентолін Евохалер (сальбутамол) - для пацієнтів із захворюваннями органів дихання;

Пролатан, Унілат, Ксалоптик Еко (латанопрост) - для лікування глаукоми;

Мігренет (суматриптан) - для лікування мігрені;

Фолієва кислота Астра (фолієва кислота) - для профілактики під час вагітності;

Аралет (летрозол) та Екземарин (екземестан) - для лікування злоякісних новоутворень молочної залози.

Скільки всього позицій у програмі "Доступні ліки"

За даними МОЗ, в цілому оновлений перелік програми "Доступні ліки" налічує тепер 748 позицій, які підлягають реімбурсації.

Із них:

621 - лікарські засоби;

59 - препарати інсуліну;

32 - комбіновані препарати;

36 - найменування медичних виробів (зокрема тест-смужок для глюкометрів).

Повідомляється, що у 2026 році фінансування програми зросло на 1,8 млрд гривень і становить 8,7 млрд гривень.

"Для порівняння: у 2025 році на програму було передбачено 6,9 млрд гривень", - підсумували в МОЗ.