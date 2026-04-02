"Доступних ліків" стало більше: які нові препарати можна отримати безкоштовно чи з доплатою
Оновлена програма "Доступні ліки" охоплює вже понад 700 лікарських засобів і медичних виробів. Це дозволяє українцям суттєво зекономити на домашній аптечці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
Головне:
- Масштабне оновлення: розширення програми "Доступні ліки" - один із ключових кроків для підвищення доступності лікування пацієнтів із хронічними захворюваннями.
- Вперше у списку: у програму включили дві нові діючі речовини, тоді як в інших випадках ідеться про розширення переліку торгових назв препаратів із діючими речовинами, які вже були доступні раніше.
- Для кого розширили вибір: в "Доступні ліки" додали препарати для лікування серця, діабету, розладів психіки, епілепсії, хвороби Паркінсона, онкології молочної залози й не тільки.
- Фінансування: у 2026 році бюджет програми суттєво зріс і становить 8,7 млрд гривень.
Скільки нових препаратів додали до переліку
Українцям розповіли, що МОЗ оновило перелік лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою "Доступні ліки".
Уточнюється, що відповідний наказ міністерства набрав чинності 31 березня 2026 року.
Отже, тепер пацієнти можуть отримувати за програмою - за електронним рецептом - ще більше необхідних препаратів:
- або безоплатно;
- або з частковою доплатою.
"До оновленого переліку додано 37 нових препаратів у різних дозуваннях", - повідомили в МОЗ
Зазначається, що розширення програми "є одним із ключових кроків для підвищення доступності лікування для пацієнтів із хронічними захворюваннями".
Які засоби потрапили до програми вперше
Згідно з інформацією міністерства, з цих 37 нових позицій уперше до програми включили лікарські засоби з двома діючими речовинами:
- Оспамокс (амоксицилін);
- Унілат (офлоксацин).
"В інших випадках ідеться про розширення переліку торгових назв препаратів із діючими речовинами, які вже були доступні в межах програми", - пояснили громадянам.
Тобто в цілому для пацієнтів розширюється вибір лікарських засобів, які можна отримати в межах програми реімбурсації.
"Від початку 2026 року програмою вже скористалися понад 1,5 млн пацієнтів і пацієнток. За цей час було погашено понад 3,5 млн рецептів", - уточнили у міністерстві.
Препаратів від яких захворювань стало більше
У МОЗ повідомили, що нові препарати додали в "Доступні ліки" за кількома напрямами. Йдеться, зокрема, про лікування:
- серцево-судинних захворювань;
- інфекційних захворювань;
- цукрового діабету;
- психічних і поведінкових розладів;
- епілепсії;
- хвороби Паркінсона;
- захворювань органів дихання;
- офтальмологічних захворювань.
Деякі препарати застосовуються також для профілактики:
- під час вагітності;
- при лікування мігрені;
- при лікуванні окремих онкологічних захворювань.
"У пріоритеті держави залишається боротьба із серцево-судинними захворюваннями, які є основною причиною смертності в Україні", - наголосили в МОЗ.
Саме тому програма доповнюється препаратами, які забезпечують більш комплексне лікування.
"Зокрема з урахуванням поширеного поєднання серцево-судинних захворювань, діабету та хвороб дихальної системи", - зауважили в міністерстві.
Які саме препарати додали до програми
За напрямом серцево-судинних захворювань до програми включили:
- Телпрес плюс (телмісартан + гідрохлортіазид);
- Індап (індапамід);
- Тиурекс (гідрохлортіазид);
- Верошпірон (спіронолактон);
- Торадів (торасемід);
- Ацекор Кардіо (ацетилсаліцилова кислота).
Для лікування інфекційних захворювань у дітей до переліку препаратів додали:
- Оспамокс (амоксицилін);
- Трикасайд (метронідазол);
- Уніфлокс (офлоксацин);
- Ципронекс (ципрофлоксацин).
"Саме амоксицилін і офлоксацин стали новими діючими речовинами, які вперше з'явилися в програмі", - наголосили в МОЗ.
За напрямом психічних і поведінкових розладів програма поповнилася препаратами:
- Есциталопрам Тева (есциталопрам);
- Асіталокс (есциталопрам);
- Кветирон (кветіапін).
Також до програми "Доступні ліки" було включено:
- Левеніум (леветирацетам) - для пацієнтів з епілепсією;
- Левоком ретард Асіно (леводопа + карбідопа) - для лікування хвороби Паркінсона;
- Метафора®-SR і Метформін (метформін) - для лікування цукрового діабету;
- Вентолін Евохалер (сальбутамол) - для пацієнтів із захворюваннями органів дихання;
- Пролатан, Унілат, Ксалоптик Еко (латанопрост) - для лікування глаукоми;
- Мігренет (суматриптан) - для лікування мігрені;
- Фолієва кислота Астра (фолієва кислота) - для профілактики під час вагітності;
- Аралет (летрозол) та Екземарин (екземестан) - для лікування злоякісних новоутворень молочної залози.
Скільки всього позицій у програмі "Доступні ліки"
За даними МОЗ, в цілому оновлений перелік програми "Доступні ліки" налічує тепер 748 позицій, які підлягають реімбурсації.
Із них:
- 621 - лікарські засоби;
- 59 - препарати інсуліну;
- 32 - комбіновані препарати;
- 36 - найменування медичних виробів (зокрема тест-смужок для глюкометрів).
Повідомляється, що у 2026 році фінансування програми зросло на 1,8 млрд гривень і становить 8,7 млрд гривень.
"Для порівняння: у 2025 році на програму було передбачено 6,9 млрд гривень", - підсумували в МОЗ.
