У Дніпрі пролунали вибухи: росіяни завдали удари ракетами
Росіяни в ніч на 18 травня здійснили комбінований обстріл до Дніпра. Прямо зараз ворог вдарив по місту ракетами, через що було чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" та канал "Повітряних сил ЗСУ.
"У Дніпрі знову чутно вибухи, повідомили наші кореспонденти", - йшлося у повідомленні о 02:35.
Перед цим у багатьох областях України оголосили тривогу через загрозу застосування балістики. Одразу після цього військові зафіксували ракети у напрямку Дніпра та Запоріжжя, через що і було чути вибухи.
Окрім того, Повітряні сили написали щонайменше про одну ракету, яка летіла на Кривий Ріг, а потім повернула та змінила курс на Дніпро. Тобто, мова йде про крилату ракету. Після цього у місті теж було чути вибухи.
Оновлено о 03:02
"Росіяни ударили по Дніпру ракетами. Попередньо, є влучання по житловому кварталу", - написав у Telegram глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:53 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у багатьох регіонах. Причиною є не лише загроза балістики, але й фіксація безпілотників.
Атака РФ на Дніпро
Нагадаємо, що ракетні удари по Дніпру є не першою атакою РФ. Ворог протягом вечора 17 травня та в ніч на 18 травня спрямував на місто цілі групи ударних безпілотників. Наразі відомо, що після дронової атаки у місті загорівся дах висотки та палає склад піротехніки.
Також ми писали, що в ніч на 17 травня окупанти теж атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу дронами у місті були пожежі, а також понівечені приватні будинки та підприємство.