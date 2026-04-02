"Доступных лекарств" стало больше: какие новые препараты можно получить бесплатно или с доплатой

Обновленная программа "Доступные лекарства" охватывает уже более 700 лекарственных средств и медицинских изделий. Это позволяет украинцам существенно сэкономить на домашней аптечке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Сколько новых препаратов добавили в перечень

Украинцам рассказали, что Минздрав обновил перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые подлежат реимбурсации по программе "Доступные лекарства".

Уточняется, что соответствующий приказ министерства вступил в силу 31 марта 2026 года.

Следовательно, теперь пациенты могут получать по программе - по электронному рецепту - еще больше необходимых препаратов:

либо бесплатно;

либо с частичной доплатой.

"В обновленный перечень добавлено 37 новых препаратов в различных дозировках", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что расширение программы "является одним из ключевых шагов для повышения доступности лечения для пациентов с хроническими заболеваниями".

Какие средства попали в программу впервые

Согласно информации министерства, из этих 37 новых позиций впервые в программу включили лекарственные средства с двумя действующими веществами:

Оспамокс (амоксициллин);

Унилат (офлоксацин).

"В других случаях речь идет о расширении перечня торговых названий препаратов с действующими веществами, которые уже были доступны в рамках программы", - объяснили гражданам.

То есть в целом для пациентов расширяется выбор лекарственных средств, которые можно получить в рамках программы реимбурсации.

"С начала 2026 года программой уже воспользовались более 1,5 млн пациентов и пациенток. За это время было погашено более 3,5 млн рецептов", - уточнили в министерстве.

Препаратов от каких заболеваний стало больше

В Минздраве сообщили, что новые препараты добавили в "Доступные лекарства" по нескольким направлениям. Речь идет, в частности, про лечение:

сердечно-сосудистых заболеваний;

инфекционных заболеваний;

сахарного диабета;

психических и поведенческих расстройств;

эпилепсии;

болезни Паркинсона;

заболеваний органов дыхания;

офтальмологических заболеваний.

Некоторые препараты применяются также для профилактики:

во время беременности;

при лечение мигрени;

при лечении отдельных онкологических заболеваний.

"В приоритете государства остается борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смертности в Украине", - подчеркнули в Минздраве.

Именно поэтому программа дополняется препаратами, которые обеспечивают более комплексное лечение.

"В частности с учетом распространенного сочетания сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней дыхательной системы", - отметили в министерстве.

Какие именно препараты добавили в программу

По направлению сердечно-сосудистых заболеваний в программу включили:

Телпрес плюс (телмисартан + гидрохлортиазид);

Индап (индапамид);

Тиурекс (гидрохлортиазид);

Верошпирон (спиронолактон);

Торадив (торасемид);

Ацекор Кардио (ацетилсалициловая кислота).

Для лечения инфекционных заболеваний у детей в перечень препаратов добавили:

Оспамокс (амоксициллин);

Трикасайд (метронидазол);

Унифлокс (офлоксацин);

Ципронекс (ципрофлоксацин).

"Именно амоксициллин и офлоксацин стали новыми действующими веществами, которые впервые появились в программе", - подчеркнули в Минздраве.

По направлению психических и поведенческих расстройств программа пополнилась препаратами:

Эсциталопрам Тева (эсциталопрам);

Аситалокс (эсциталопрам);

Кветирон (кветиапин).

Также в программу "Доступные лекарства" были включены:

Левениум (леветирацетам) - для пациентов с эпилепсией;

Левоком ретард Асино (леводопа + карбидопа) - для лечения болезни Паркинсона;

Метафора®-SR и Метформин (метформин) - для лечения сахарного диабета;

Вентолин Эвохалер (сальбутамол) - для пациентов с заболеваниями органов дыхания;

Пролатан, Унилат, Ксалоптик Эко (латанопрост) - для лечения глаукомы;

Мигренет (суматриптан) - для лечения мигрени;

Фолиевая кислота Астра (фолиевая кислота) - для профилактики во время беременности;

Аралет (летрозол) и Экземарин (экземестан) - для лечения злокачественных новообразований молочной железы.

Сколько всего позиций в программе "Доступные лекарства"

По данным Минздрава, в целом обновленный перечень программы "Доступные лекарства" насчитывает теперь 748 позиций, подлежащих реимбурсации.

Из них:

621 - лекарственные средства;

59 - препараты инсулина;

32 - комбинированные препараты;

36 - наименование медицинских изделий (в частности тест-полосок для глюкометров).

Сообщается, что в 2026 году финансирование программы выросло на 1,8 млрд гривен и составляет 8,7 млрд гривен.

"Для сравнения: в 2025 году на программу было предусмотрено 6,9 млрд гривен", - подытожили в Минздраве.