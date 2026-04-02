"Доступных лекарств" стало больше: какие новые препараты можно получить бесплатно или с доплатой
Обновленная программа "Доступные лекарства" охватывает уже более 700 лекарственных средств и медицинских изделий. Это позволяет украинцам существенно сэкономить на домашней аптечке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Главное:
- Масштабное обновление: расширение программы "Доступные лекарства" - один из ключевых шагов для повышения доступности лечения пациентов с хроническими заболеваниями.
- Впервые в списке: в программу включили два новых действующих вещества, тогда как в других случаях речь идет о расширении перечня торговых названий препаратов с действующими веществами, которые уже были доступны ранее.
- Для кого расширили выбор: в "Доступные лекарства" добавили препараты для лечения сердца, диабета, расстройств психики, эпилепсии, болезни Паркинсона, онкологии молочной железы и не только.
- Финансирование: в 2026 году бюджет программы существенно вырос и составляет 8,7 млрд гривен.
Сколько новых препаратов добавили в перечень
Украинцам рассказали, что Минздрав обновил перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые подлежат реимбурсации по программе "Доступные лекарства".
Уточняется, что соответствующий приказ министерства вступил в силу 31 марта 2026 года.
Следовательно, теперь пациенты могут получать по программе - по электронному рецепту - еще больше необходимых препаратов:
- либо бесплатно;
- либо с частичной доплатой.
"В обновленный перечень добавлено 37 новых препаратов в различных дозировках", - сообщили в Минздраве.
Отмечается, что расширение программы "является одним из ключевых шагов для повышения доступности лечения для пациентов с хроническими заболеваниями".
Какие средства попали в программу впервые
Согласно информации министерства, из этих 37 новых позиций впервые в программу включили лекарственные средства с двумя действующими веществами:
- Оспамокс (амоксициллин);
- Унилат (офлоксацин).
"В других случаях речь идет о расширении перечня торговых названий препаратов с действующими веществами, которые уже были доступны в рамках программы", - объяснили гражданам.
То есть в целом для пациентов расширяется выбор лекарственных средств, которые можно получить в рамках программы реимбурсации.
"С начала 2026 года программой уже воспользовались более 1,5 млн пациентов и пациенток. За это время было погашено более 3,5 млн рецептов", - уточнили в министерстве.
Препаратов от каких заболеваний стало больше
В Минздраве сообщили, что новые препараты добавили в "Доступные лекарства" по нескольким направлениям. Речь идет, в частности, про лечение:
- сердечно-сосудистых заболеваний;
- инфекционных заболеваний;
- сахарного диабета;
- психических и поведенческих расстройств;
- эпилепсии;
- болезни Паркинсона;
- заболеваний органов дыхания;
- офтальмологических заболеваний.
Некоторые препараты применяются также для профилактики:
- во время беременности;
- при лечение мигрени;
- при лечении отдельных онкологических заболеваний.
"В приоритете государства остается борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смертности в Украине", - подчеркнули в Минздраве.
Именно поэтому программа дополняется препаратами, которые обеспечивают более комплексное лечение.
"В частности с учетом распространенного сочетания сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней дыхательной системы", - отметили в министерстве.
Какие именно препараты добавили в программу
По направлению сердечно-сосудистых заболеваний в программу включили:
- Телпрес плюс (телмисартан + гидрохлортиазид);
- Индап (индапамид);
- Тиурекс (гидрохлортиазид);
- Верошпирон (спиронолактон);
- Торадив (торасемид);
- Ацекор Кардио (ацетилсалициловая кислота).
Для лечения инфекционных заболеваний у детей в перечень препаратов добавили:
- Оспамокс (амоксициллин);
- Трикасайд (метронидазол);
- Унифлокс (офлоксацин);
- Ципронекс (ципрофлоксацин).
"Именно амоксициллин и офлоксацин стали новыми действующими веществами, которые впервые появились в программе", - подчеркнули в Минздраве.
По направлению психических и поведенческих расстройств программа пополнилась препаратами:
- Эсциталопрам Тева (эсциталопрам);
- Аситалокс (эсциталопрам);
- Кветирон (кветиапин).
Также в программу "Доступные лекарства" были включены:
- Левениум (леветирацетам) - для пациентов с эпилепсией;
- Левоком ретард Асино (леводопа + карбидопа) - для лечения болезни Паркинсона;
- Метафора®-SR и Метформин (метформин) - для лечения сахарного диабета;
- Вентолин Эвохалер (сальбутамол) - для пациентов с заболеваниями органов дыхания;
- Пролатан, Унилат, Ксалоптик Эко (латанопрост) - для лечения глаукомы;
- Мигренет (суматриптан) - для лечения мигрени;
- Фолиевая кислота Астра (фолиевая кислота) - для профилактики во время беременности;
- Аралет (летрозол) и Экземарин (экземестан) - для лечения злокачественных новообразований молочной железы.
Сколько всего позиций в программе "Доступные лекарства"
По данным Минздрава, в целом обновленный перечень программы "Доступные лекарства" насчитывает теперь 748 позиций, подлежащих реимбурсации.
Из них:
- 621 - лекарственные средства;
- 59 - препараты инсулина;
- 32 - комбинированные препараты;
- 36 - наименование медицинских изделий (в частности тест-полосок для глюкометров).
Сообщается, что в 2026 году финансирование программы выросло на 1,8 млрд гривен и составляет 8,7 млрд гривен.
"Для сравнения: в 2025 году на программу было предусмотрено 6,9 млрд гривен", - подытожили в Минздраве.
