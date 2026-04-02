ua en ru
Чт, 02 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

"Доступных лекарств" стало больше: какие новые препараты можно получить бесплатно или с доплатой

12:34 02.04.2026 Чт
4 мин
Некоторые важные лекарства появились в программе впервые
aimg Ирина Костенко
Некоторые заболевания требуют комплексного лечения (фото иллюстративное: Getty Images)

Обновленная программа "Доступные лекарства" охватывает уже более 700 лекарственных средств и медицинских изделий. Это позволяет украинцам существенно сэкономить на домашней аптечке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Главное:

  • Масштабное обновление: расширение программы "Доступные лекарства" - один из ключевых шагов для повышения доступности лечения пациентов с хроническими заболеваниями.
  • Впервые в списке: в программу включили два новых действующих вещества, тогда как в других случаях речь идет о расширении перечня торговых названий препаратов с действующими веществами, которые уже были доступны ранее.
  • Для кого расширили выбор: в "Доступные лекарства" добавили препараты для лечения сердца, диабета, расстройств психики, эпилепсии, болезни Паркинсона, онкологии молочной железы и не только.
  • Финансирование: в 2026 году бюджет программы существенно вырос и составляет 8,7 млрд гривен.

Сколько новых препаратов добавили в перечень

Украинцам рассказали, что Минздрав обновил перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые подлежат реимбурсации по программе "Доступные лекарства".

Уточняется, что соответствующий приказ министерства вступил в силу 31 марта 2026 года.

Следовательно, теперь пациенты могут получать по программе - по электронному рецепту - еще больше необходимых препаратов:

  • либо бесплатно;
  • либо с частичной доплатой.

"В обновленный перечень добавлено 37 новых препаратов в различных дозировках", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что расширение программы "является одним из ключевых шагов для повышения доступности лечения для пациентов с хроническими заболеваниями".

Какие средства попали в программу впервые

Согласно информации министерства, из этих 37 новых позиций впервые в программу включили лекарственные средства с двумя действующими веществами:

  • Оспамокс (амоксициллин);
  • Унилат (офлоксацин).

"В других случаях речь идет о расширении перечня торговых названий препаратов с действующими веществами, которые уже были доступны в рамках программы", - объяснили гражданам.

То есть в целом для пациентов расширяется выбор лекарственных средств, которые можно получить в рамках программы реимбурсации.

"С начала 2026 года программой уже воспользовались более 1,5 млн пациентов и пациенток. За это время было погашено более 3,5 млн рецептов", - уточнили в министерстве.

Препаратов от каких заболеваний стало больше

В Минздраве сообщили, что новые препараты добавили в "Доступные лекарства" по нескольким направлениям. Речь идет, в частности, про лечение:

  • сердечно-сосудистых заболеваний;
  • инфекционных заболеваний;
  • сахарного диабета;
  • психических и поведенческих расстройств;
  • эпилепсии;
  • болезни Паркинсона;
  • заболеваний органов дыхания;
  • офтальмологических заболеваний.

Некоторые препараты применяются также для профилактики:

  • во время беременности;
  • при лечение мигрени;
  • при лечении отдельных онкологических заболеваний.

"В приоритете государства остается борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смертности в Украине", - подчеркнули в Минздраве.

Именно поэтому программа дополняется препаратами, которые обеспечивают более комплексное лечение.

"В частности с учетом распространенного сочетания сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней дыхательной системы", - отметили в министерстве.

Какие именно препараты добавили в программу

По направлению сердечно-сосудистых заболеваний в программу включили:

  • Телпрес плюс (телмисартан + гидрохлортиазид);
  • Индап (индапамид);
  • Тиурекс (гидрохлортиазид);
  • Верошпирон (спиронолактон);
  • Торадив (торасемид);
  • Ацекор Кардио (ацетилсалициловая кислота).

Для лечения инфекционных заболеваний у детей в перечень препаратов добавили:

  • Оспамокс (амоксициллин);
  • Трикасайд (метронидазол);
  • Унифлокс (офлоксацин);
  • Ципронекс (ципрофлоксацин).

"Именно амоксициллин и офлоксацин стали новыми действующими веществами, которые впервые появились в программе", - подчеркнули в Минздраве.

По направлению психических и поведенческих расстройств программа пополнилась препаратами:

  • Эсциталопрам Тева (эсциталопрам);
  • Аситалокс (эсциталопрам);
  • Кветирон (кветиапин).

Также в программу "Доступные лекарства" были включены:

  • Левениум (леветирацетам) - для пациентов с эпилепсией;
  • Левоком ретард Асино (леводопа + карбидопа) - для лечения болезни Паркинсона;
  • Метафора®-SR и Метформин (метформин) - для лечения сахарного диабета;
  • Вентолин Эвохалер (сальбутамол) - для пациентов с заболеваниями органов дыхания;
  • Пролатан, Унилат, Ксалоптик Эко (латанопрост) - для лечения глаукомы;
  • Мигренет (суматриптан) - для лечения мигрени;
  • Фолиевая кислота Астра (фолиевая кислота) - для профилактики во время беременности;
  • Аралет (летрозол) и Экземарин (экземестан) - для лечения злокачественных новообразований молочной железы.

Сколько всего позиций в программе "Доступные лекарства"

По данным Минздрава, в целом обновленный перечень программы "Доступные лекарства" насчитывает теперь 748 позиций, подлежащих реимбурсации.

Из них:

  • 621 - лекарственные средства;
  • 59 - препараты инсулина;
  • 32 - комбинированные препараты;
  • 36 - наименование медицинских изделий (в частности тест-полосок для глюкометров).

Сообщается, что в 2026 году финансирование программы выросло на 1,8 млрд гривен и составляет 8,7 млрд гривен.

"Для сравнения: в 2025 году на программу было предусмотрено 6,9 млрд гривен", - подытожили в Минздраве.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
аптеки Министерство здравоохранения Украины Медицинская помощь Болезни Врачи Здоровье Доступные лекарства Больницы Препараты
Новости
Дизель уже под 93 грн, бензин и газ дорожают: АЗС повысили цены на топливо
Дизель уже под 93 грн, бензин и газ дорожают: АЗС повысили цены на топливо
Аналитика
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои