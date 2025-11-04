Досить поступок. Кислиця розповів, де має зупинитись війна РФ проти України

Війна Російської Федерації проти України має бути зупинена припиненням вогню на нинішній лінії зіткнення, а подальше обговорення територіальних питань мають вести керівництво обох країн.

Про це заявив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

"Позиція президента США Дональда Трампа та України однакова: війна має бути зупинена припиненням вогню на нинішній лінії зіткнення, і тоді переговори мають вестися з нинішньої лінії зіткнення", - заявив Кислиця.

Він також підкреслив, що подальше обговорення територіальних питань має бути доручено керівництву України та Кремля.

За словами першого заступника глави МЗС, Україна і так уже пішла на великі поступки Кремлю, тому чекати на нові вже не варто.

"Ми вже пішли на безліч поступок, тому не українському уряду треба догоджати російському", - підсумував Кислиця.