Досить поступок. Кислиця розповів, де має зупинитись війна РФ проти України

Вівторок 04 листопада 2025 13:05
UA EN RU
Досить поступок. Кислиця розповів, де має зупинитись війна РФ проти України Фото: Сергій Кислиця (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війна Російської Федерації проти України має бути зупинена припиненням вогню на нинішній лінії зіткнення, а подальше обговорення територіальних питань мають вести керівництво обох країн.

Про це заявив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

"Позиція президента США Дональда Трампа та України однакова: війна має бути зупинена припиненням вогню на нинішній лінії зіткнення, і тоді переговори мають вестися з нинішньої лінії зіткнення", - заявив Кислиця.

Він також підкреслив, що подальше обговорення територіальних питань має бути доручено керівництву України та Кремля.

За словами першого заступника глави МЗС, Україна і так уже пішла на великі поступки Кремлю, тому чекати на нові вже не варто.

"Ми вже пішли на безліч поступок, тому не українському уряду треба догоджати російському", - підсумував Кислиця.

Новий мирний план для України

Нагадаємо, Україна спільно з країнами ЄС працює над планом припинення війни по поточній лінії фронту. Сам план складається з 12 пунктів. Його реалізацією займатиметься мирна комісія під головуванням американського лідера Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що американський лідер Дональд Трамп погодився із тим, що єдиний прийнятний для України компроміс – це зупинка бойових дій по тій лінії фронту, яка існує зараз.

При цьому відразу після зустрічі із Зеленським ще 17 жовтня Трамп закликав Україну і РФ зупинитися на поточних позиціях на фронті. Він також наголосив, що обидві сторони можуть оголосити про свою перемогу.

МЗС України Вторгнення Росії до України
