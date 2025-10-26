Трамп погодився на наш компроміс з припиненням вогню по лінії фронту, - Зеленський
Президент США Дональд Трамп погодився із тим, що єдиний прийнятний для України компроміс - це зупинка бойових дій по тій лінії фронту, яка існує зараз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в телефонній розмові з ведучою "ТСН Тиждень" Аллою Мазур.
Зеленський у відповідь на питання, чи дійсно стався злам у позиції Трампа, та чи зрозумів президент США неприйнятність здачі Україною своєї території, сказав, що Трамп поки що погодився з українським баченням компромісу.
"Трамп справді погодився, що український компроміс - це зупинка вогню по лінії фронту" - зазначив Зеленський.
Також Зеленський зазначив, що Трамп не просто так ввів санкції проти Росії. На позицію американського президента вплинуло не тільки бажання врегулювати війну в Україні, але й дії Кремля: удар по дитячому садочку в Харкові, неспроможність російського диктатора Володимира Путіна досягти успіхів на фронті та деструктивні заяви, які лунають з Кремля.
"Санкційний удар Америки виглядає ще більш катастрофічним після 19-го пакету санкцій з Європи", - додав український лідер.
Втім, попри санкції, Трамп, судячи з усього, все ще тримає для Путіна "переговорне вікно". У російського диктатора все ще є шанс погодитися на мирні переговори.
Мирний план для України: що відомо
Нагадаємо, Україна спільно з країнами ЄС працює над планом припинення війни по поточній лінії фронту. Сам план складається з 12 пунктів. Його реалізацією займатиметься мирна комісія під головуванням американського лідера Дональда Трампа.
Відразу після зустрічі із Зеленським 17 жовтня Трамп закликав Україну і РФ зупинитися на поточних позиціях на фронті. Він також наголосив, що обидві сторони можуть оголосити про свою перемогу. Проте Кремль демонстративно плюнув в обличчя президенту США - зробивши це вустами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. За словами останнього, Москва не хоче перемир'я.