Україна та європейські партнери готують план припинення війни по лінії фронту, - Bloomberg

Україна спільно з європейськими союзниками розробляє план припинення війни по поточній лінії фронту. Він складається з 12 пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними джерел видання, реалізацією запропонованого плану займеться мирна комісія під головуванням президента США Дональда Трампа.

План передбачає, що після того, як Росія погодиться на припинення вогню й обидві сторони зафіксують територіальні лінії, буде проведено повернення всіх депортованих дітей в Україну та обмін військовополоненими.

Крім того, Україна отримає гарантії безпеки, фінансування на відновлення руйнувань і прискорений шлях до вступу в Європейський союз.

Водночас, як пише Bloomberg, санкції проти Росії будуть поступово пом'якшуватися, але близько 300 мільярдів доларів заморожених активів банку будуть повернуті тільки після згоди Москви брати участь у післявоєнному відновленні України. У разі нової агресії обмеження знову набудуть чинності.

Також, згідно з планом, Київ і Москва почнуть переговори щодо управління окупованими територіями, при цьому ні Європа, ні Україна юридично не визнають окуповані землі російськими.

Деталі плану все ще уточнюються і можуть змінитися, а реалізація потребуватиме підтримки з боку Вашингтона. При цьому європейські офіційні особи планують поїздку до США цього тижня для обговорення плану. Пропозиція відповідає нещодавнім закликам Трампа заморозити конфлікт на поточних позиціях до початку переговорів.