Україна та європейські партнери готують план припинення війни по лінії фронту, - Bloomberg

Київ, Вівторок 21 жовтня 2025 20:10
Україна та європейські партнери готують план припинення війни по лінії фронту, - Bloomberg Ілюстративне фото: Україна та союзники розробляють план завершення війни (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна спільно з європейськими союзниками розробляє план припинення війни по поточній лінії фронту. Він складається з 12 пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел видання, реалізацією запропонованого плану займеться мирна комісія під головуванням президента США Дональда Трампа.

План передбачає, що після того, як Росія погодиться на припинення вогню й обидві сторони зафіксують територіальні лінії, буде проведено повернення всіх депортованих дітей в Україну та обмін військовополоненими.

Крім того, Україна отримає гарантії безпеки, фінансування на відновлення руйнувань і прискорений шлях до вступу в Європейський союз.

Водночас, як пише Bloomberg, санкції проти Росії будуть поступово пом'якшуватися, але близько 300 мільярдів доларів заморожених активів банку будуть повернуті тільки після згоди Москви брати участь у післявоєнному відновленні України. У разі нової агресії обмеження знову набудуть чинності.

Також, згідно з планом, Київ і Москва почнуть переговори щодо управління окупованими територіями, при цьому ні Європа, ні Україна юридично не визнають окуповані землі російськими.

Деталі плану все ще уточнюються і можуть змінитися, а реалізація потребуватиме підтримки з боку Вашингтона. При цьому європейські офіційні особи планують поїздку до США цього тижня для обговорення плану. Пропозиція відповідає нещодавнім закликам Трампа заморозити конфлікт на поточних позиціях до початку переговорів.

Заклик Трампа

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому 16 жовтня в американського лідера були переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Відразу після зустрічі із Зеленським Трамп закликав Україну і Росію зупинитися там, де вони зараз стоять. Він також додав, що нехай обидві сторони оголосять про свою перемогу.

Росія вже відкинула таку пропозицію Трампа. За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, Москва не хоче перемир'я.

