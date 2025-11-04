Хватит уступок. Кислица рассказал, где должна остановиться война РФ против Украины
Война Российской Федерации против Украины должна быть остановлена прекращением огня на нынешней линии соприкосновения, а дальнейшее обсуждение территориальных вопросов должны вести руководство обеих стран.
Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
"Позиция президента США Дональда Трампа и Украины одинакова: война должна быть остановлена прекращением огня на нынешней линии соприкосновения, и тогда переговоры должны вестись с нынешней линии соприкосновения", - заявил Кислица.
Он также подчеркнул, что дальнейшее обсуждение территориальных вопросов должно быть поручено руководству Украины и Кремля.
По словам первого заместителя главы МИД, Украина и так уже пошла на большие уступки Кремлю, поэтому ждать новых уже не стоит.
"Мы уже пошли на множество уступок, поэтому не украинскому правительству надо угождать российскому", - подытожил Кислица.
Новый мирный план для Украины
Напомним, Украина совместно со странами ЕС работает над планом прекращения войны по текущей линии фронта. Сам план состоит из 12 пунктов. Его реализацией будет заниматься мирная комиссия под председательством американского лидера Дональда Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп согласился с тем, что единственный приемлемый для Украины компромисс - это остановка боевых действий по той линии фронта, которая существует сейчас.
При этом сразу после встречи с Зеленским еще 17 октября Трамп призвал Украину и РФ остановиться на текущих позициях на фронте. Он также подчеркнул, что обе стороны могут объявить о своей победе.