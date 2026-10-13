Дощів і заморозків стане більше: синоптики дали прогноз погоди в Україні на найближчі дні

Погода в Україні 14 жовтня та в наступні кілька днів буде з дощами у різних областях. Місцями ймовірні навіть грози, а вночі - заморозки на поверхні ґрунту.
Докладніше про прогноз на завтра, попередження синоптиків та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Виходячи з прогнозу Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 14 жовтня буде хмарною, з проясненнями.
Помірні дощі очікуються:
Тим часом значні дощі й місцями навіть грози ймовірні впродовж доби:
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.
На решті території України - без опадів.
Читайте також: Винен не лише клімат: чому насправді зникає вода в криницях і річках України
Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища, найближчої ночі можливі також заморозки 0...-3°С на поверхні ґрунту:
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.
Вітер впродовж найближчої доби переважатиме північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
По території міста Києва та Київської області погоду впродовж 14 жовтня також прогнозують хмарну, з проясненнями.
Опади при цьому не передбачаються.
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря в середу вдень:
Читайте також: Заморозки - це нормально? Синоптики УкрГМЦ пояснили, яким може бути жовтень в Україні
Згідно з прогнозом УкрГМЦ на найближчі три доби (14-16 жовтня), опадів у наступні дні відчутно менше не стане:
Крім того, 15 жовтня заморозки 0...-3°С на поверхні ґрунту (І рівень небезпечності, жовтий) можливі:
Температура повітря вночі знизиться у багатьох областях до +3...+10°С. Лише на південному сході може бути до +14°С.
Температура повітря вдень (в середньому по Україні) - очікується близько +10...+18°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про метеорологічну осінь в Україні - як визначають зміну сезону експерти УкрГМЦ.
Крім того, ми пояснювали, як насправді синоптики створюють прогнози погоди.
Читайте також про забруднення повітря в Україні - які домішки реально впливають на людей і чим вони небезпечні для природи.