Дощів і заморозків стане більше: синоптики дали прогноз погоди в Україні на найближчі дні

Особливості погоди в Україні 14 жовтня

Виходячи з прогнозу Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 14 жовтня буде хмарною, з проясненнями.

Помірні дощі очікуються:

вночі - на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях;

вдень - на північному сході країни.

Тим часом значні дощі й місцями навіть грози ймовірні впродовж доби:

в Сумській області;

у Харківській області;

у Полтавській області.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

На решті території України - без опадів.

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Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища, найближчої ночі можливі також заморозки 0...-3°С на поверхні ґрунту:

у західних областях;

у Вінницькій області;

у Житомирській області.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища 14 жовтня (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер впродовж найближчої доби переважатиме північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі:

у західних, Житомирській та Вінницькій областях +1...+6°С (на поверхні ґрунту - заморозки);

на сході та південному сході +9...+14°С;

на решті території України +5...+10°С.

Температура повітря вдень:

у західних, Житомирській та Вінницькій областях +9...+14°С;

на сході та південному сході +17...+22°С;

на решті території України +11...+16°С.

Особливості погоди в Україні 14 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погоду впродовж 14 жовтня також прогнозують хмарну, з проясненнями.

Опади при цьому не передбачаються.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +6...+8°С;

по області +5...+10°С.

Температура повітря в середу вдень:

у Києві +11...+13°С;

по області +11...+16°С.

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Чи зміниться синоптична ситуація пізніше

Згідно з прогнозом УкрГМЦ на найближчі три доби (14-16 жовтня), опадів у наступні дні відчутно менше не стане:

15 жовтня дощі ймовірні у більшості районів Лівобережжя, в західних, Житомирській та Вінницькій областях;

16 жовтня - на більшій частині території країни.

Крім того, 15 жовтня заморозки 0...-3°С на поверхні ґрунту (І рівень небезпечності, жовтий) можливі:

у північних областях;

у Вінницькій області;

у Черкаській області.

Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища 15 жовтня (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря вночі знизиться у багатьох областях до +3...+10°С. Лише на південному сході може бути до +14°С.

Температура повітря вдень (в середньому по Україні) - очікується близько +10...+18°С.