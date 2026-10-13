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Дождей и заморозков станет больше: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

16:46 13.10.2026 Вт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине 14 октября и в следующие несколько дней будет с дождями в разных областях. Местами вероятны даже грозы, а ночью - заморозки на поверхности почвы.

Подробнее о прогнозе на завтра, предупреждении синоптиков и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Особенности погоды в Украине 14 октября

Исходя из прогноза Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение 14 октября будет облачной, с прояснениями.

Умеренные дожди ожидаются:

  • ночью - на Левобережье, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях;
  • днем - на северо-востоке страны.

Между тем значительные дожди и местами даже грозы вероятны в течение суток:

  • в Сумской области;
  • в Харьковской области;
  • в Полтавской области.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.

На остальной территории Украины - без осадков.

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Согласно предупреждению УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях, в ближайшую ночь возможны также заморозки 0...-3°С на поверхности почвы:

  • в западных областях;
  • в Винницкой области;
  • в Житомирской области.

"І уровень опасности желтый", - уточнили специалисты.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Предупреждение УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях 14 октября (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер в ближайшие сутки будет преобладать северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в западных, Житомирской и Винницкой областях +1...+6°С (на поверхности почвы - заморозки);
  • на востоке и юго-востоке +9...+14°С;
  • на остальной территории Украины +5...+10°С.

Температура воздуха днем:

  • в западных, Житомирской и Винницкой областях +9...+14°С;
  • на востоке и юго-востоке +17...+22°С;
  • на остальной территории Украины +11...+16°С.
Особенности погоды в Украине 14 октября (инфографика: РБК-Украина)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погоду 14 октября также прогнозируют облачную, с прояснениями.

Осадки при этом не предполагаются.

Ветер - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +6...+8°С;
  • по области +5...+10°С.

Температура воздуха в среду днем:

  • в Киеве +11...+13°С;
  • по области +11...+16°С.

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Изменится ли синоптическая ситуация позже

Согласно прогнозу УкрГМЦ на ближайшие трое суток (14-16 октября), осадков в последующие дни ощутимо меньше не станет.

  • 15 октября дожди возможны в большинстве районов Левобережья, в западных, Житомирской и Винницкой областях;
  • 16 октября - на большей части территории страны.

Кроме того, 15 октября заморозки 0...-3°С на поверхности почвы (I уровень опасности, желтый) возможны:

  • в северных областях;
  • в Винницкой области;
  • в Черкасской области.
Предупреждение УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях 15 октября (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ночью снизится во многих областях до +3...+10°С. Только на юго-востоке может быть до +14°С.

Температура воздуха днем (в среднем по Украине) - ожидается около +10…+18°С.

Напомним, ранее мы рассказывали о метеорологической осени в Украине - как определяют смену сезона эксперты УкрГМЦ.

Кроме того, мы объясняли, как на самом деле синоптики создают прогнозы погоды.

Читайте также о загрязнении воздуха в Украине - какие примеси реально влияют на людей и чем они опасны для природы.

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