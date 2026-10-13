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Дощів і заморозків стане більше: синоптики дали прогноз погоди в Україні на найближчі дні

16:46 13.10.2026 Вт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Дощів і заморозків стане більше: синоптики дали прогноз погоди в Україні на найближчі дні Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Погода в Україні 14 жовтня та в наступні кілька днів буде з дощами у різних областях. Місцями ймовірні навіть грози, а вночі - заморозки на поверхні ґрунту.

Докладніше про прогноз на завтра, попередження синоптиків та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Особливості погоди в Україні 14 жовтня

Виходячи з прогнозу Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 14 жовтня буде хмарною, з проясненнями.

Помірні дощі очікуються:

  • вночі - на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях;
  • вдень - на північному сході країни.

Тим часом значні дощі й місцями навіть грози ймовірні впродовж доби:

  • в Сумській області;
  • у Харківській області;
  • у Полтавській області.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

На решті території України - без опадів.

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Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища, найближчої ночі можливі також заморозки 0...-3°С на поверхні ґрунту:

  • у західних областях;
  • у Вінницькій області;
  • у Житомирській області.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища 14 жовтня (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища 14 жовтня (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер впродовж найближчої доби переважатиме північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у західних, Житомирській та Вінницькій областях +1...+6°С (на поверхні ґрунту - заморозки);
  • на сході та південному сході +9...+14°С;
  • на решті території України +5...+10°С.

Температура повітря вдень:

  • у західних, Житомирській та Вінницькій областях +9...+14°С;
  • на сході та південному сході +17...+22°С;
  • на решті території України +11...+16°С.
Особливості погоди в Україні 14 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)
Особливості погоди в Україні 14 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погоду впродовж 14 жовтня також прогнозують хмарну, з проясненнями.

Опади при цьому не передбачаються.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +6...+8°С;
  • по області +5...+10°С.

Температура повітря в середу вдень:

  • у Києві +11...+13°С;
  • по області +11...+16°С.

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Чи зміниться синоптична ситуація пізніше

Згідно з прогнозом УкрГМЦ на найближчі три доби (14-16 жовтня), опадів у наступні дні відчутно менше не стане:

  • 15 жовтня дощі ймовірні у більшості районів Лівобережжя, в західних, Житомирській та Вінницькій областях;
  • 16 жовтня - на більшій частині території країни.

Крім того, 15 жовтня заморозки 0...-3°С на поверхні ґрунту (І рівень небезпечності, жовтий) можливі:

  • у північних областях;
  • у Вінницькій області;
  • у Черкаській області.
Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища 15 жовтня (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища 15 жовтня (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря вночі знизиться у багатьох областях до +3...+10°С. Лише на південному сході може бути до +14°С.

Температура повітря вдень (в середньому по Україні) - очікується близько +10...+18°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про метеорологічну осінь в Україні - як визначають зміну сезону експерти УкрГМЦ.

Крім того, ми пояснювали, як насправді синоптики створюють прогнози погоди.

Читайте також про забруднення повітря в Україні - які домішки реально впливають на людей і чим вони небезпечні для природи.

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